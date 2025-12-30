Álex y Jorge, dos apasionados del 'running' que triunfan en Zaragoza: "Hemos llegado a juntar más de 300 personas"

Correr es de cobardes, o eso dicen. Esta frase popular la han venido a desmentir dos jóvenes zaragozanos con sus eventos de 'running' que tienen como objetivo juntar a gente de todas las edades para que socialicen y se conozcan haciendo su deporte favorito: correr. Jorge Placed y Álex Lamata, de 35 años, tenían muy claro que uniendo sus profesiones -organizador de eventos y experto en marketing- con su pasión por el 'running' podía ser un éxito en la ciudad y así ha sido.

Sus eventos 'Runeo' se han convertido en una fecha imprescindible en el calendario de muchos desde que comenzó esta aventura en septiembre con su primera quedada en la cafetería Matisse. Una cita en la que esperaban escasamente 30 o 40 personas pero que finalmente "se nos presentaron como 90". Una sensación abrumadora, pero que no cambiarían por nada: "Fue una pasada la aceptación de la gente, sobre todo, por el buen rollo que había", recuerda Álex.

Esas buenas vibras es lo que buscan contagiar con estos eventos en los que se quiere "ayudar a la gente a conectar entre ellos a través del running". Estos eventos funcionan por medidas de correr; así organizan tandas de 5 y 8 kilómetros y lo dividen en tiempos para que la gente se agrupe según sus capacidades y "que nadie se quede solo".

Tal es el ambiente de camaradería que, según se han ido sucediendo las quedadas, ya han comenzado a ver una comunicación entre los grupos que van. El éxito ha sido tal que en octubre hicieron otra de estilo branch en la que llegaron hasta 100 participantes.

Todos los participantes en el evento de Runeo el pasado 27 de diciembre Cedida

Tras la buena aceptación que estaban recibiendo, dieron el paso de hacer pagar una entrada para estos eventos y asegurar que los locales con los que colaboran puedan tener cierto beneficio. Este cambio reconoce que los mantuvo "expectantes" ante la respuesta de la gente, pero el ánimo por correr y pasarlo bien no frenó los 5 euros de entrada y el éxito fue masivo.

"Nos encontramos gente de todas las edades que se alegran por encontrar un plan que realmente les gusta porque hacen un rato deporte y a la vez se juntan a conocer a mucha gente", cuenta Álex sobre lo que les trasladan mucho de los ya habituales.

Si bien estaban siendo conscientes poco a poco de lo que estaban movilizando en Zaragoza, nadie les alertaba de lo que generaron el pasado 27 de diciembre con más de 300 personas apuntadas para correr.

Para acceder a este pagaron entre 7 y 9 euros y les incluía una hamburguesa de Berty's y un evento con dj en la discoteca Mamanuncca. Tal fue el mogollón de gente, que, como reconoce Álex, tuvo una gran impresión de asombro y sorpresa al ver la calle preparada para unirse a pasar un buen rato mientras corrían.

"Los ojos te alcanzaban solo las primeras filas, pero de repente veías que había gente mucho más atrás, muy lejos", comenta contento. Además, en esta ocasión también añadieron la opción de 3 kilómetros al notar que mucha gente podía sentirse "vulnerable" corriendo y mostrar que así tienen un apoyo con otros iguales.

Participantes en el evento de Runeo Cedida

Mucho 'runeo' por delante

A pesar del éxito recogido con tantas personas, no quieren perder la esencia de la conexión y las buenas sensaciones. Por ello, el día de Navidad lanzaron un plan improvisado para correr en el que acudieron cerca de 20 personas.

"Al estar tan poquitos, nos sentamos en una mesa de la cafetería, estuvimos hablando, se conocen entre ellos porque da tiempo a una conversación con calma y tranquila, y es donde creo que de verdad nacen las conexiones más sanas", reconoce.

De este estilo será el próximo evento, ya que no quieren generar "desgaste" entre sus seguidores y mantener ese sentimiento de expectación. Así, ya tienen marcado en el calendario el próximo 18 de enero una quedada de estilo branch en la que las 170 entradas "volaron en 24 horas": "No nos dio ni tiempo a colgarlo en redes porque nuestros habituales, con los que tenemos un canal de Whatsapp, arrasaron", admite Álex.

Así, para aquellos que se hayan quedado con la espinita por no haber conseguido entrada, este par de jóvenes ha lanzado una Coffee party con localización secreta este próximo 10 de enero.

Por todo lo que queda por delante con muchas sorpresas por desvelar, el equipo de 'Runeo' espera poder "seguir haciendo mucho ruido" pero, sobre todo, "buenas conexiones".