Iván Azón, padrino de oro de la recogida benéfica de Patatas Gómez: el objetivo es superar los 3.180 kilos de alimentos
Mario Rivillos (Palma Futsal) e Irene Samper (Torreblanca Melilla) acompañan al futbolista como padrinos.
El club zaragozano Patatas Gómez Sala 2012 ha conseguido tres fichajes de lujo para su recogida benéfica de alimentos en favor de las personas más necesitadas: Iván Azón, jugador del Ipswich Town y exjugador del Real Zaragoza, Mario Rivillos, jugador de Palma Futsal y la Selección Española y actual tricampeón de Europa; y la zaragozana Irene Samper, jugadora de Torreblanca Melilla y de la Selección española que se encuentra disputando el Mundial femenino estos días.
Un espaldarazo definitivo a un proyecto social que es una tradición del deporte aragonés y que este año volverá a destinar todos los kilos de alimentos que se recojan a la ONG Cooperación Internacional.
Una ONG con más de 25 años de trabajo que desarrolla numerosos proyectos sociales a través del deporte en la India, Marruecos y el barrio de San Pablo en Zaragoza. Estos tres padrinos se suman a Morata, Nacho Fdez, Adrián Liso y Dyego (2024), Borja Iglesias y Marc Aguado (2023), Jesús Vallejo (2022), Cristian y Zapater (2021), Ander Herrera y Ferrao (2019), Filipe Luis (2018), Ricardinho, Miguelín, Batería o Juan Molina entre muchos otros.
La recogida se realizará el sábado 20 de diciembre de 17.30 a 20.30 en el pabellón Actur V con la idea de superar los 3.180 kilos del año pasado y seguir sumando generosidad a los 18.745 kg recaudados en las once primeras ediciones.
Tras ella habrá un sorteo de todos los regalos de colaboradores y padrinos del evento. Desde el lunes 15 ya se podrán dejar alimentos no perecederos en el pabellón Actur V. Desde el club Patatas Gómez Sala 2012 y Cooperación Internacional animan a todas las personas que puedan acudir durante esa semana a donar alimentos con el fin de ayudar a cuantas más personas necesitadas.