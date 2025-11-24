Cinco amigos de Huesca viajan por el mundo en bicicleta: "Cada año conocemos un país y no nos gastamos más de 1.000 euros"

El grupo de ciclistas en su viaje de Montenegro de 2022 E. E.

Un grupo de amigos y un destino por año. Esta es la historia de cinco oscenses que han descubierto que unir sus dos pasiones, como la bicicleta y viajar, puede dar el mejor resultado. Así, como un reloj, cada octubre desde 2014 empacan lo justo y ponen rumbo al país elegido, lo que les ha hecho recorrerse parte de tres continentes: Asia, Europa y África.

A pesar de que comenzaron en 2014, la idea les venía rondando por la cabeza muchos años atrás y ya habían hecho viajes en bicicleta por diferentes zonas de Francia.

Sin embargo, querían más y en ese primer gran viaje pusieron rumbo a Marruecos, concretamente, a la Cordillera de los Atlas. "Nos gustó tanto la experiencia que no hemos podido parar", reconoce Vicente Pueyo, parte de esta grupeta viajera. Junto a él están "amigos de toda la vida" como José Ramón Castillo, Joaquín Gracia, Ferman Vidal o José Luis Zabala con los que recorre el mundo.

De Marruecos continuaron con Chipre, Cerdeña, Albania, Turquía y un largo etcétera. El objetivo para ellos, además, es poder "conocer países menos turísticos" con el fin de salir de esa aglomeración turística y poder empaparse del ambiente y la cultura local de cada país: "Intentamos hablar con la gente lo máximo que podemos. Contactar con ellos y conocerlos y conectar un poco", cuenta Pueyo.

El grupo de amigos en Turquía en 2021 E. E.

El último viaje les ha llevado hasta Bulgaria del 3 al 13 de octubre. Aunque desde un inicio han sido cinco amigos incondicionales, en esta aventura tuvieron que ser cuatro sobre la bicicleta y otro en coche debido a una lesión, pero la ilusión ha sido la misma. En este caso no han podido recorrer el país entero, sino que han hecho 700 kilómetros que ha dado pie a conocer parte del país.

Para poder ver el máximo territorio, reconoce que a veces se ayudan de trenes. Fue en este transporte cuando este año casi se quedan sin su medio de transporte particular: "De repente, las puertas del vagón donde iban nuestras bicis se habían abierto y estuvieron a punto de caer del tren", cuenta ya algo divertido, aunque en ese momento la angustia y el susto les sobrevino. Anécdotas como estas de este viaje también comparte, como cuando estaban haciendo un puerto de montaña y "pinché hasta cuatro veces la rueda".

Justo para tener todo lo necesario en cuestión de mecánica de la bici, comienzan a organizar el viaje con tiempo. Tal es así que nada más acabar el último ya están pensando en el siguiente. Así, buscan tener los billetes de avión antes del verano para que les salga más económico y por la logística de las bicicletas. A partir de ahí ya van "día a día".

Cuatro de los amigos en su visita al monumento Buzludzha en Bulgaria.

"Solo reservamos la primera noche y la última en el mismo hotel para poder guardar las cajas donde transportamos las bicicletas, el resto de días los tenemos más o menos planificados, pero los hoteles u hostales los cogemos en el día", explica. Esto se debe mucho a posibles complicaciones o cómo les haya ido la ruta: "Hay veces que por problemas como las ruedas se nos echa la noche encima y no llegamos al destino que queríamos o nos vemos con ganas y continuamos a otra ciudad", comenta.

Además de encontrar una manera de viajar en la que unen sus dos pasiones, también lo ven como una manera de ahorrar dinero: "Tenemos un presupuesto ajustado, lo máximo que nos hemos gastado habrá sido 1.200 euros, no más", señala Pueyo.

Tantas horas en bici y en territorio desconocido les ha dado para mucho. Así recuerda como la vez que un pueblo entero de Georgia se volcó en ayudarlos después de que uno de ellos sufriera un accidente.

"Se tuvieron que llevar a uno de nosotros al hospital y el pequeño pueblo salió a ayudarnos, nos acogieron en sus casas hasta que llegó la ambulancia, nos llevaron hasta Tiflis, la capital", recuerda. Un ejemplo de que "hay mucha más gente buena que mala", como reflexiona Pueyo.

Así, con el recuerdo del último viaje a Bulgaria, esta grupeta ya mira por el siguiente viaje al que desean que esta vez "de verdad" pueda ser Argelia "si la actualidad política nos lo permite".