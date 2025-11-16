Chechu Dorado, exjugador de Real Zaragoza y Huesca, sobre el derbi: "Me gustaría que el Zaragoza se llevara una alegría"

Pocos enfrentamientos entre el Real Zaragoza y el Huesca se han vivido en una situación tan dramática como la actual. Y eso que es solo noviembre y que ha habido precedentes importantes a final de temporada.

Sin embargo, el fútbol profesional en Aragón vive momentos bajos. Sobre todo por la deriva del Real Zaragoza. Colista de Segunda División a 9 de la salvación y con solo una victoria en 13 jornadas.

Mejor, aunque tampoco mucho, es el contexto de la SD Huesca. Es el equipo que marca los puestos de permanencia, con 15 puntos. A pesar del buen inicio de temporada con Sergi Guilló, la mala dinámica de resultados ha obligado a cesarlo y buscar nuevo entrenador. Este miércoles se anunció la llegada de Jon Pérez Bolo.

Con todo ello se visualiza el primer derbi aragonés de la temporada, el primero que se celebra en el Ibercaja Estadio. Así pues, el Real Zaragoza y la SD Huesca se ven las caras este domingo a partir de las 21.00 en un partido siempre especial, pero marcado por la urgencia de sumar 3 puntos.

El choque y las tendencias de ambos las ha analizado para este diario el exjugador de los dos equipos, Chechu Dorado. El cordobés, que actualmente forma parte del cuerpo técnico de la SD Ejea, llegó con 16 años a la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza.

No obstante, como profesional, en una extensa trayectoria, fichó por la SD Huesca y militó ahí tres temporadas viviendo un ascenso a Segunda División (en 2008). En enero de 2019, a los 36 años, cumplió su sueño y regresó al Real Zaragoza para disputar la segunda vuelta de la temporada 18/19.

Sin poder asistir presencialmente y con el corazón dividido, Chechu Dorado desea lo mejor para ambos, aunque admite que espera una victoria del conjunto que más lo necesita: el Real Zaragoza.

Pregunta.- ¿Qué partido espera para el domingo?

Respuesta.- Es un partido de alta tensión, porque la situación de los dos equipos es muy delicada. En el caso del Zaragoza aún más todavía. Es un partido que le puede dejar muy tocado si no consigue sumar de tres.

El Huesca puede terminar la jornada, si se da un resultado negativo, dentro de los puestos de descenso tras un buen inicio.

P.- ¿Considera que hay algún favorito?

R.- En un derbi es complicado que haya favoritos. Aunque ahora mismo la situación esté como está, es un partido donde las emociones van a flor de piel por lo que representa. En los últimos años se ha hecho tópico, pero no hace mucho era impensable tener un derbi en Segunda División.

Es un partido donde las dinámicas se dejan prácticamente a un lado. Favorito no creo que haya, a lo mejor por el efecto cambio de entrenador, igual le podemos dar un poco más al Huesca. Pero está claro que los dos necesitan poner muchísimo de su parte. El más necesitado es el Zaragoza y eso se tiene que ver en el campo.

P.- Usted disputó el derbi en dos ocasiones con la SD Huesca. ¿Cómo se vive como jugador?

R.- En el primero, tuve la suerte de vivirlo en La Romareda, con un ambientazo espectacular. Encima conseguimos ponernos por delante, aunque al final terminamos empatando y pidiéndolo ahora. Fue el primero después de muchísimo tiempo y fue un partido espectacular, con una pequeña rivalidad, que ya hoy es un poco más grande. Es un partido que se vive diferente. Para mí fue especial, tanto el partido de La Romareda como el del Alcoraz.

P.- ¿Cómo ve la situación del Huesca? ¿Qué opina de la llegada de Bolo?

R.- El Huesca con Guilló parecía que había acertado al inicio de temporada. Pero la Segunda División cada año es más complicada. Han entrado en una dinámica en la que los resultados no llegan y cuesta salir de eso.

Bolo es un entrenador que ha demostrado su valía en los sitios donde ha estado. Llega con nuevas ideas, nuevas propuestas y la gente tendrá ganas de demostrar que pueden jugar. Es un plus que puede tener el Huesca.

P.- ¿Cree que sufrirá para conseguir la salvación?

R.- A día de hoy, tras 13 jornadas, parece que sí. A mí me gustaría que ni uno ni otro estuviera en la situación en la que están. Pero también está a un partido de la mitad de la tabla. Si gana y se le dan resultados positivos, puede ser que se coloque décimo, aunque siga estando a tres o cuatro puntos del descenso.

Chechu Dorado en su etapa en la SD Huesca.

Aun así, creo que deberían mirar solo al partido de este domingo y a partir de ahí, ir afrontando partido a partido, sin hacer cábalas que no te llevan a ningún lado y te hacen perder fuerza en lo importante.

P.- En el caso del Real Zaragoza, es inevitable no pensar en el futuro… ¿Qué puede decir de esta situación tan delicada?

R.- Delicada igual queda corta, es muy difícil. Va a depender de hacer muchos puntos y de que los que van por encima, hagan menos de los habituales. Ellos no pueden pensar en que van a hacer falta X o Y porque eso te resta fuerza de lo realmente importante que es sumar la primera victoria el domingo. A partir de ahí, paso a paso, día a día y no pensar en cosas que no te van a ayudar a ganar. Ojalá al final se llegue a un buen puerto, que es lo que queremos todos.

La situación es muy complicada, algo que yo creo que no se ha vivido anteriormente a estas alturas ni en otras épocas. Tiempo tiene, dificultad máxima, pero también es un reto bonito para la gente que está ahí dentro, que si al final consiguen sacar el barco a flote, eso que se llevan.

P.- ¿Será Sellés capaz de conseguir la salvación?

R.- No es culpa solo del entrenador y no solo depende su figura, es cosa de todo el club. Las valoraciones tendrán que hacerse a final y ver en qué han fallado, en qué no han fallado, qué podían haber hecho mejor. Selles es el entrenador que está al mando del Zaragoza y los que tenemos sentimiento hacia el club, queremos que le vaya lo mejor posible tanto a él como a los jugadores, porque sería muy dramático que al final de temporada estuviéramos lamentando lo que nadie quiere.

Sería una heroica para los que lo consiguiesen el verse que en noviembre con seis puntos y en junio con 50.

P.- El ambiente en Zaragoza es muy negativo con poco a lo que aferrarse. ¿Usted cree en la permanencia?

R.- Si la afición no ayuda y no empuja en la misma dirección, aún se le va a hacer más cuesta arriba tanto a los jugadores como al técnico. Necesitan resultados positivos para volver a engancharse. Estamos en noviembre y aún quedan muchísimos partidos por delante. Estás lejos de la salvación, pero tienes que mantenerte vivo, o imagínate lo que puede ser eso.

Tampoco les puedo engañar, es muy complicado. Hay que decirles que estén con el equipo como siempre han estado en las buenas y en las malas. Ahora más que nunca es cuando se necesita que estén ahí. El jugador quiere hacerlo lo mejor posible en todos los partidos, siempre hay equipos en frente que te lo ponen difícil y necesitas que tu gente esté contigo.

Voy con el que más lo necesite y en este caso es verdad que el Zaragoza lo necesita más Chechu Dorado, exfutbolista

P.- ¿Se atrevería a decir con quién va?

R.- Tengo el corazón dividido y siempre digo lo mismo, voy con el que más lo necesite y en este caso es verdad que el Zaragoza lo necesita más. El Huesca también, pero tiene 15 puntos y ahora mismo me gustaría que a lo mejor el Zaragoza se pudiera llevar una alegría que le permitiera sacar un poco la cabeza y tomar algo de aire, que se vieran las cosas un poco de forma más positiva.

Ojalá pueda llevárselo el Real Zaragoza y que a final de temporada los dos se mantengan en Segunda.