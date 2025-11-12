Jon Pérez Bolo, nuevo entrenador de la SD Huesca a cuatro días del derbi frente al Real Zaragoza

La SD Huesca ha alcanzado un acuerdo con Jon Pérez Bolo (Bilbao, 1974) para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo azulgrana. El técnico vasco asume el reto de dirigir al conjunto oscense en LaLiga Hypermotion, aportando su amplia experiencia y conocimiento de la categoría.

En concreto, firma hasta junio de 2027 y llega acompañado de Mere Hermoso como segundo entrenador.

Tras la destitución de Sergi Guilló este lunes, el club apuesta por Jon Pérez Bolo para cambiar la dinámica de resultados y alejarse de los puestos de descenso. Actualmente, el Huesca es decimoctavo con 15 puntos y es el equipo que marca la salvación.

La primera prueba del nuevo entrenador, será nada más ni nada menos que ante el Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio este domingo.

Con una dilatada trayectoria en los banquillos, Bolo comenzó su carrera en el Arenas de Getxo, club con el que logró el ascenso a la categoría de bronce del fútbol español. Posteriormente, dirigió a la SD Ponferradina, donde logró un nuevo ascenso de Segunda B a Segunda A. Al club berciano lo dirigió durante cuatro temporadas.

Después, pasó por el Real Oviedo y el Burgos CF, acumulando en total más de 190 partidos en Segunda División.

Un entrenador que en su idea de juego combina orden, dinamismo y una fuerte exigencia competitiva.

Antes de iniciar su carrera como entrenador, Bolo fue un destacado delantero con una larga trayectoria en el fútbol profesional, militando en clubes como Athletic Club, Rayo Vallecano, CA Osasuna o Gimnàstic de Tarragona, entre otros.