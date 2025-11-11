Sorteo de la Copa del Rey 2025/26: el CD Ebro recibirá al Osasuna y el Real Zaragoza al Burgos en el Ibercaja Estadio

La competición más mágica del fútbol español sigue avanzando en su edición 2025/26 y este martes 11 de noviembre se han sorteado los enfrentamientos de la segunda ronda, con 56 equipos en los bombos (15 de Primera División, 17 de Segunda División, 10 equipos de Primera Federación y 11 de Segunda Federación, 2 de Tercera RFEF y uno de Copa Federación).

En cuanto a conjuntos aragoneses, solo tres: Real Zaragoza, S.D. Huesca y Ebro (de Segunda RFEF) tras superar estos sus enfrentamientos de primera ronda ante la UD Mutilvera, el Utebo y el Tarazona en penaltis, respectivamente.

Como novedad con respecto a otros años, el criterio de proximidad geográfica marcaba los enfrentamientos, dividiendo el mapa de España en norte y sur. De esta forma, el CD Ebro, que debía encontrarse con un equipo de Primera División, podía medirse a Celta de Vigo, Deportivo Alavés, Real Sociedad, Girona, Mallorca, Espanyol o Club Atlético Osasuna.

Finalmente, los del barrio de la Almozara recibirán a los de Pamplona. Previsiblemente, el partido se disputará en el Ibercaja Estadio (en la primera ronda contra el Tarazona se jugó en los campos de la Federación Aragonesa de Fútbol "Pedro Sancho").

Por su parte, la SD Huesca viajará hasta A Malata para medirse ante el Racing de Ferrol de Primera RFEF, un largo desplazamiento a pesar del criterio geográfico. El Real Zaragoza vuelve a verse las caras en la segunda ronda de la Copa contra un equipo de la misma categoría, esta vez frente al Burgos. Jugará el encuentro como local en el Ibercaja Estadio debido a la aparición de las bolas en el sorteo.

De esta forma, no hay derbi aragonés entre los dos representantes aragoneses de Segunda División.

Las eliminatorias se disputarán entre el 2 y el 4 de diciembre, con fecha y horario todavía por concretar para cada duelo.

En este punto, cabe mencionar que el Burgos tiene partido liguero el viernes 5 de diciembre frente al Albacete. La jornada anterior, el conjunto aragonés se mide al Leganés el domingo día 30 de noviembre. Por ello, quizás el calendario de LaLiga Hypermotion se modificará.