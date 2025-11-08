ATADES y CEOE Aragón celebran el IV Torneo de Pádel solidario: participan más de 30 empresas

El torneo solidario de pádel de ATADES-CEOE Aragón celebra su cuarta edición en Pádel Zaragoza. El evento deportivo arrancó en la tarde del viernes, 7 de noviembre, y continúa durante la jornada de este sábado.

Una cita que cuenta con la participación de 85 parejas, representando a un total de 21 empresas, a las que se suman 14 más colaborando mediante donaciones económicas o en especie.

Las 35 empresas participantes y colaboradoras, todas con sede en Aragón, se suman así a la causa del torneo: los beneficios del torneo se destinan a los programas y proyectos de ATADES, y su Espacio Atemtiea, para mejorar la calidad de vida de niños y niñas con y sin discapacidad y en edad de atención temprana, hasta los 6 años.

En la cita deportiva, dirigida a empresas y grupos, se disputan partidos divididos en tres categorías: femenina, masculina y mixta.

Eventos como el torneo de pádel contribuyen a los proyectos y servicios de ATADES, entidad sin ánimo de lucro que trabaja en pro de las personas con discapacidad intelectual, capacidad intelectual límite y autismo, así como a sus familias.

El torneo es una de las actividades anuales y solidarias que organiza ATADES con CEOE Aragón. Para el presidente de ATADES, Antonio Rodríguez Cosme, “este torneo solidario es mucho más que deporte.

Es una oportunidad para unir esfuerzos y mejorar la calidad de vida de los niños y niñas en la etapa de atención temprana. Gracias al apoyo de las empresas y participantes, podemos seguir impulsando proyectos que marcan la diferencia en sus familias.

Para ATADES, este evento refleja nuestro compromiso, que mantenemos desde hace más de seis décadas, con la inclusión y el bienestar. Queremos agradecer especialmente a CEOE Aragón y a todas las entidades colaboradoras, porque sin su implicación este torneo no sería posible.”

Según Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón, este torneo solidario se ha convertido en una cita imprescindible dentro del calendario de actividades de la organización.

"Es un evento que no solo gana fuerza cada año con la creciente participación empresarial, ya sea a través de equipos o patrocinios, sino que representa una forma de respaldar el excelente trabajo que realiza ATADES, una entidad clave en nuestra red de colaboración y pone de manifiesto el firme compromiso social de las empresas de la región", ha afirmado Arnau.

Jornada inclusiva

Durante la mañana de este sábado, en paralelo a los partidos disputados, se ha celebrado un encuentro inclusivo y de convivencia donde personas con discapacidad intelectual del Club de Pádel ATADES y, otros clubes de pádel, han compartido pistas con las personas inscritas que han querido sumarse a esta actividad.

La entrega de premios tendrá lugar esta tarde tras las finales. Los trofeos de este IV Torneo de Pádel ATADES-CEOE Aragón han sido realizados por personas con discapacidad intelectual, función intelectual límite y autismo, todas ellas usuarias del taller Alma ATADES Cerámica.

La camiseta de esta cita deportiva ha sido diseñada por el Estudio de Arte y Diseño del Centro Integra Aragón.

Patrocinadores y colaboradores

El IV Torneo de Pádel Empresas Solidarias ATADES-CEOE Aragón cuenta con Arpa EMC y Fundación AON como colaboradores bronces y, con Alcampo, Bergner Europe, Eboca, Grupo Lacasa, Enate, Pádel Zaragoza, Podoactiva, Caja Rural de Aragón, Gardeniers, Pastas Romero, el Estudio de Arte y Diseño de ATADES y AlmaATADES Cerámica, como colaboradores en especie. Además, el sábado se servirá un ágape para los inscritos al torneo, cortesía de Educater.