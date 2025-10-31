Zaragoza destina 20.000 euros por temporada a una nueva plataforma para financiar proyectos deportivos

El deporte zaragozano cuenta desde hoy con una pionera herramienta para financiar sus proyectos. Se trata de la plataforma digital ‘Zaragoza inspira deporte’, que hoy ha sido presentada por el concejal delegado de Deportes del Ayuntamiento, Félix Brocate, y que permitirá recaudar fondos para hacer realidad los proyectos de deportistas con licencia federativa, clubes o centros escolares.

En la presentación han participado también Enrique Zaragoza, Country Manager Spain de la empresa Fairplaid y coach de la plataforma zaragozainspiradeporte.com, y dos deportistas locales que ya han mostrado su interés por hacer uso de ella: la piloto de automovilismo Naiara Trampal y el jugador de pádel Samuel Alós.

Los proyectos que se suban a la plataforma serán visibles para todo el mundo, lo que permitirá a la ciudadanía, empresas o entidades apoyarlos financieramente.

El Ayuntamiento, a través de la sociedad municipal Zaragoza Deporte, duplicará cada donación con un máximo de 2.500 euros por proyecto. Para ello, Zaragoza Deporte pone a disposición un fondo de 20.000 euros por temporada.

El Ayuntamiento de Zaragoza se convierte así en la primera administración local de España en impulsar una plataforma de este tipo, con un modelo innovador de cofinanciación conocido como ‘matchfunding’ o de doble donación, que ya ha tenido éxito en países como Alemania, Austria y Suiza.

El objetivo es incrementar la viabilidad de las iniciativas de deportistas, clubes y centros escolares de la ciudad, facilitando su acceso a financiación para hacer frente, por ejemplo, a los gastos necesarios para su participación en competiciones internacionales, la compra del material para la práctica de su disciplina deportiva o para la organización de eventos o retos deportivos de carácter solidario.

Con ello, Zaragoza dará un paso importante para fortalecer, modernizar y democratizar el deporte local, con un proyecto innovador que aspira a dejar un legado duradero para el sistema deportivo de la ciudad.

La plataforma permite tanto donaciones sin recompensa como donaciones con recompensa, en las que los proyectos podrán ofrecer premios como incentivo. Se usa un sistema de ‘todo o nada’, lo que implica que si un proyecto no alcanza su objetivo de financiación, las donaciones se devolverán automáticamente.

Beneficios de la plataforma