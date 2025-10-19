La Carrera de la Mujer tiñe Zaragoza de rosa con un récord de 15.000 participantes: "Corremos para ayudar a todas"

Las primeras corredoras en cruzar la meta en la Carrera de la Mujer de Zaragoza E. E.

Las calles de Zaragoza se han convertido en una auténtica marea rosa con 15.000 corredoras en la Carrera de la Mujer, que busca promocionar la práctica deportiva entre las mujeres, combatir la violencia de género y reivindicar la lucha contra el cáncer de mama.

La Marea Rosa ha recorrido el ya tradicional circuito de unos seis kilómetros con salida en la avenida Cesáreo Alierta, frente al pabellón Príncipe Felipe, y meta en la plaza del Pilar. Una vez finalizada la carrera, las participantes se han unido al festival de fitness y aeróbic de una hora de duración de con los mejores monitores de VivaGym, Zumba y Ballet Fit, y la actuación en directo del grupo Team D'Luxe.

La Carrera de la Mujer es el evento deportivo con mayor participación del calendario anual y también es un referente internacional de apoyo solidario a entidades de todo tipo. Su objetivo, tras 21 años de historia, sigue siendo promocionar la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre todas las mujeres, promover la salud y concienciar sobre la importancia del ejercicio y los buenos hábitos para una vida más saludable, y dar visibilidad a causas de apoyo a la mujer como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres.

La aragonesa Sara Benedí ha sido la primera en cruzar la línea de meta de una carrera donde ganan todas las mujeres. “Es una carrera muy emotiva en el calendario de Zaragoza. A todas las atletas nos gusta, coincide con el inicio de la temporada y tiene un significado muy bonito con tantas mujeres. Es muy bonita. Yo estuve viviendo muchos años fuera y terminar en el Pilar me da un subidón tremendo”, ha contado al finalizar su carrera.

Dentro de las iniciativas solidarias de la prueba, ha sido posible conseguir algunos de los dorsales totalmente solidarios a favor de a favor de la asociación local AMAC-GEMA, que tiene como objetivo facilitar un espacio de apoyo y acompañamiento a la mujer afectada de cáncer genital y/o de mama, para contribuir a su bienestar físico, social y emocional.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha sido una de las 15.000 participantes, agradeciendo el apoyo de la ciudad a estas iniciativas. "Estoy muy orgullosa de la respuesta de todas las zaragozanas. Hoy corremos para ayudar a todas las mujeres que han pasado o están pasando por el cáncer de mama, o que no pueden estar aquí. Animo a todas a que disfruten de cada kilómetro. Cada zancada cuenta en la lucha contra el cáncer", ha destacado.

Al finalizar el circuito se realizará una aportación a la Asociación Española Contra el Cáncer de 90.000 euros, y también se harán donaciones de 1.000 euros a Wanawake Mujer que lucha contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia hacia las mujeres; Fundación GEICAM, líderes en investigación en cáncer de mama; y la Asociación Clara Campoamor que defiende los derechos de la mujer en todos los ámbitos.

La Carrera de la Mujer cuenta con la colaboración de Magas, la revista de mujer de EL ESPAÑOL