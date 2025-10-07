Nuevo récord en la Carrera de la Mujer de Zaragoza: 15.000 participantes teñirán de rosa la ciudad

La salida de la Carrera de la Mujer en Zaragoza en imágenes E.E. Zaragoza

El evento deportivo popular más importante, solidario y bonito de Zaragoza, la Carrera de la Mujer, regresa el próximo fin de semana. Este martes se ha presentado oficialmente en el Ayuntamiento de Zaragoza la próxima edición que se celebra el domingo 19 de octubre a partir de las 10.00.

La capital aragonesa volverá a acoger una de las principales citas del circuito de la Carrera de la Mujer y ha vuelto a batir su récord de participación agotando los 15.000 dorsales que había disponibles, 1.000 más que en la pasada edición.

Será una jornada muy especial coincidiendo con los actos de celebración del Día Internacional del Cáncer de Mama que tendrán un protagonismo importante en los actos previos a la salida.

La “Marea Rosa” recorrerá el bonito y tradicional recorrido de seis kilómetros con salida en la avenida Cesáreo Alierta, frente al pabellón Príncipe Felipe, y meta en la plaza del Pilar.

Una vez finalizada la carrera, las participantes se unirán al festival de fitness y aeróbic de una hora de duración de con los mejores monitores de VivaGym, Zumba y Ballet Fit. Y la actuación en directo del grupo Team D'Luxe.

Al acto de presentación han acudido Félix Brocate, concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza; Henar Calleja, responsable de organización de la Carrera de la Mujer; Elena Nalváez, delegada en Aragón de Amac-Gema; Cristina Valenzuela, paciente y socia de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico; Ana Isabel González, psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer de Zaragoza; Raquel Andrés, oncóloga médica de la Unidad de Mama y Cáncer Hereditario del Hospital Clínico Universitario.

La Carrera de la Mujer es el mayor evento deportivo femenino en Europa, y también es un referente

internacional de apoyo solidario a entidades de todo tipo. Su objetivo tras 21 años de historia sigue siendo promocionar la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre todas las mujeres, promover la salud y concienciar sobre la importancia del ejercicio y los buenos hábitos para una vida más saludable, dar visibilidad a causas de apoyo a la mujer como combatir la violencia de género y las desigualdades sociales y educativas que sufren las mujeres.

Presentación Carrera de la Mujer 2025. Miguel G. García Ayuntamiento de Zaragoza

Dentro de las iniciativas solidarias de la prueba, ha sido posible conseguir algunos de los dorsales totalmente solidarios a favor de la asociación local Amac-Gema, que tiene como objetivo facilitar un espacio de apoyo y acompañamiento a la mujer afectada de cáncer genital y/o de mama, para contribuir a su bienestar físico, social y emocional.

Un grupo de mujeres apoyadas por Acnur correrán la carrera invitadas por la organización. Este tipo de iniciativas son valiosas para crear vínculos entre las participantes y con el territorio de acogida.

Al finalizar el circuito se realizará una aportación a la Asociación Española Contra el Cáncer de 90.000 euros, y también se harán donaciones de 1.000 euros a Wanawake Mujer que lucha contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia hacia las mujeres; Fundación GEICAM, líderes en investigación en cáncer de mama; y la Asociación Clara Campoamor que defiende los derechos de la mujer en todos los ámbitos.

En 2025 la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico estará también en Zaragoza. El

movimiento #laMquefalta, puesto en marcha por la Alianza Daiichi Sankyo | AstraZeneca y la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico (ACMM), llama a la acción de ciudadanos, empresas e instituciones para visibilizar el estadio metastásico del cáncer de mama y concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad.

El circuito nacional de la Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana 2025 cuenta con el patrocinio principal de Central Lechera Asturiana, Oysho y Banco Santander, junto a TotalEnergies y Marlene con la colaboración de Batiste, Cosmo TV, DIAL y Daiichi-Sankyo Astrazeneca.

Además, la prueba cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, y el patrocinio a nivel local de Ziaja, Institutos Odontológicos, VivaGym, Goya, Mann Hummel, Magas El Español, Olimpo Atletismo y Vida Recoletas Salud.