Quién es el aragonés que ha debutado con el Real Madrid: tiene 19 años y un futuro muy ilusionante

El Real Madrid derrotó este martes al Toril por 0-4 con goles de Militao, dos de Mbappé y otro de Rodrygo en su primer y único partido de pretemporada, una preparación express marcada por el Mundial de clubes.

Antes del debut en Liga dentro de una semana ante el Osasuna, los de Xabi Alonso cogieron carrerilla en un amistoso contra un rival de entidad inferior. En este encuentro fueron varios los protagonistas, como Mbappé, Arda Güler y Huijsen, pero para Aragón, hubo otro protagonista: Roberto Martín (2006).

El joven centrocampista natural de Monzón, que justo este 12 de agosto cumplió 19 años, debutó con el primer equipo. Fue el último cambio del Real Madrid, salió al verde del Tivoli Stadion en el minuto 83 en lugar del turco Arda Güler.

Fueron pocos sus minutos en el terreno de juego y en un amistoso, pero el aragonés ya ha podido cumplir su gran sueño, además, el propio día de su cumpleaños.

Tras el partido, el futbolista mostró su felicidad junto a Thiago, el otro canterano que debutó. “Hoy no tengo muchas palabras que decir. Es un orgullo poder estar aquí y cumplir el sueño que tenía desde pequeño. Fue una locura cuando me dijeron que iba convocado con el primer equipo. No hay mejor regalo que debutar con el mejor club de la historia”.

“He estado jugando con los mejores jugadores del mundo. Estaba en el campo y no me creía lo que estaba pasando. Ha sido una locura, estoy muy feliz”, confesaba sobre sus sensaciones.

Sobre Roberto Martín

Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el River Monzón, el equipo de su pueblo. Después se fue a la SD Huesca, club en el que estuvo dos temporadas y que le catapultó en 2020 hasta la cantera del Real Madrid. Se incorporó entonces en el equipo cadete hasta llegar al Juvenil A.

Su calidad y su visión de juego le han servido para ser convocado con las categorías inferiores de la selección española, disputando una Eurocopa y un Mundial (sub-17), en el que fue elegido MVP en uno de los choques. En aquella competición España quedó cuarta.

Gracias a ello, el pasado año fue galardonado por el Ayuntamiento de Monzón como mejor deportista de la localidad en el 2023.

Martín es un centrocampista diestro, polivalente y con una notable llegada al área. De esta forma, está considerado uno de los proyectos más prometedores de la cantera madridista y ya hay muchos que lo ven como el nuevo Luka Modrić.