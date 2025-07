Los aficionados, críticos con Salma Paralluelo tras la final de la Eurocopa: "Menos puntería que una escopeta de feria"

Triste final para la selección española femenina, que no pudo levantar su primera Eurocopa de la historia. Las campeonas del mundo cayeron este domingo frente a Inglaterra en la tanda de penaltis, tras empatar a 1 en el tiempo reglamentario y en la prórroga.

Partían como favoritas para la victoria y fueron superiores a su rival sobre el césped, pero en la lotería de los penaltis, las inglesas hicieron los deberes, mientras que España no estuvo acertada pese a las dos paradas de Cata Coll.

En los lanzamientos, Patri Guijarro anotó, pero Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí y Salma Paralluelo fallaron, permitiendo que Inglaterra revalidara el título continental.

Así pues, como ocurre a menudo en el fútbol, y más en las derrotas, llegaron las críticas. El principal foco de ellas ha sido la futbolista aragonesa Salma Paralluelo. La maña no está en su mejor momento desde hace meses y en la Eurocopa tampoco ha mostrado su potencial.

La jugadora, que no ha sido titular durante el torneo, ha participado desde el banquillo, pero no ha anotado ningún gol. Este domingo, en la final, tuvo algunas ocasiones para deshacer el empate y evitar los penaltis, sin éxito.

Ya durante el partido, las redes comenzaron a criticar a la joven atacante. Primero rechazando su entrada al campo y después clamando contra las ocasiones falladas. “Lo de tener a un 9 con menos puntería que una escopeta de feria, a mí me lo tienen que explicar”, manifestaba una seguidora por X.

La peor delantera de la historia de España, todavía no le vi hacer un tiro en condiciones.

Salma Paralluelo es una atleta no una futbolista.

Se lo merecían 😭😭😭 pic.twitter.com/iL4E3jSnBb — Emilio_Caura (@emilio_caura) July 27, 2025

“Salma, no tengo palabras para ti”, “el partido de Salma Paralluelo es para que se retire del deporte”, decían tajantes otros usuarios. “Salma Paralluelo es lo peor que he visto en mi vida”, criticaba otro en esta misma red social.

Además, tras fallar el penalti, los duros comentarios continuaban, así como los memes o incluso las comparativas con Álvaro Morata, quien también ha sufrido muchas olas de hate.

Defensores de la zaragozana

No obstante, también ha habido muchos que ante la ola de hate de la joven han salido en su defensa: “Sin Salma Paralluelo no habría ganado España el pasado Mundial. Este año no está en su mejor momento de juego, así que el fallo es de la entrenadora de no ponerla a jugar donde rinde más”.

“Una de las heroínas en el Mundial con solo 19 años… Que nadie pierda la fe en ella”, recordaba otro en X.

En sus propias publicaciones de Instagram, los comentarios se han llenado de críticas, que muchos han intentado tapar con mensajes de ánimo y apoyo a la futbolista del Barça y de la selección. “No hagas caso a todos los que te critican para hacer daño. Estoy deseando que les calles la boca a todos esta temporada”, es uno de los ejemplos que se encuentran.