Chema Paraled, moderador del evento; Carlos Sampériz, presidente de la Comisión de Cultura de la DPH; Sandra González, alcaldesa de Tamarite de Litera, y Adrián Benedicto, redactor del libro y asesor jurídico del Canal de Aragón y Cataluña. Tamarite de Litera

La localidad celebrará el 24 de octubre una jornada conmemorativa con expertos y presentará un libro sobre la historia del Canal de Aragón y Cataluña.

Tamarite vuelve a escuchar a Joaquín Costa para reivindicar el valor del agua en La Litera

“No venimos a presentar un acto institucional más ni a repetir la biografía de Joaquín Costa que todos conocemos. Venimos a hablar de orgullo, de raíces y sobre todo de futuro”.

Con estas palabras, la alcaldesa de Tamarite de Litera, Sandra González, ha resumido una jornada que busca recuperar uno de los episodios más significativos de la historia de la localidad y reivindicar su vigencia más de 130 años después.

El próximo 24 de octubre, Tamarite recordará una fecha significativa: el 29 de octubre de 1892, día en el que Joaquín Costa se asomó al balcón del Ayuntamiento y se dirigió a todos los vecinos para defender la llegada del agua a estas tierras.

Su reivindicación quedó ligada a una frase que marcó un antes y un después para los recursos hídricos de la comarca: “El agua debe ser la sangre de La Litera”.

La conmemoración pretende recordar aquella intervención y poner en valor que el agua ha desempeñado un papel fundamental en la transformación económica y social del territorio.

“Hoy, cuando miramos nuestros campos verdes y vemos el motor económico que es el regadío para La Litera, nos damos cuenta de que somos los hijos de ese discurso”, señala la alcaldesa.

Joaquín Costa, un político que transformó el territorio

La intervención de Joaquín Costa en Tamarite se produjo en un contexto en el que el acceso al agua era una reivindicación esencial para el campo.

El economista y político aragonés defendió la necesidad de crear las infraestructuras hidráulicas y reclamó al Estado que asumiera la responsabilidad de culminar el proyecto del Canal de Tamarite, una iniciativa que llevaba décadas pendiente.

El diputado provincial de Cultura, Carlos Sampériz, ha destacado la dimensión de aquel discurso.

“Costa entendió antes que muchos que hablar de agua es hablar de desarrollo, de oportunidades y sobre todo de futuro”, ha afirmado.

Sampériz también ha recordado otra de las ideas que el pensador aragonés defendió durante su trayectoria. “El agua de los canales no es agua para aplacar la sed, es agua para matar el hambre”, ha añadido.

Esta jornada servirá para reflexionar sobre el pensamiento de Costa y analizar las consecuencias de su defensa del aprovechamiento de los recursos hídricos.

La mesa redonda contará con el presidente de la Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña, José Luis Pérez; el profesor de la UNED y especialista en sociología y en la obra de Costa, Cristóbal Gómez; y el profesor de la Universidad de Zaragoza y coordinador del Centro de Estudios de Joaquín Costa, José Domingo Dueñas.

El encuentro se celebrará a las 18.00 horas en el pabellón de Tamarite, y concluirá con una recreación del histórico discurso en la fachada del Ayuntamiento.

Un reconocimiento a la trayectoria de César Trillo

La jornada concluirá con la entrega del primer Premio Costa y Tamarite de Litera a César Trillo Guardia, nacido en la localidad y que tiene una amplia trayectoria vinculada a la gestión del agua y el regadío.

Además, se hará entrega de distintos reconocimientos al alumnado de Tamarite de Litera, quien ha participado con trabajos dedicados a la figura de Costa con el objetivo de acercar su legado a las nuevas generaciones.

La conmemoración pretende demostrar así que las reivindicaciones de Costa siguen presentes en el municipio y que el agua continúa siendo un elemento clave para comprender su historia.