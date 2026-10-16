El artista granadino firmó anoche un concierto épico ante 18.000 asistentes, en una cita que confirma su estatus como referente de la nueva generación urbana.

SAIKO y La Pantera hacen vibrar al Zity en una noche de reggaetón, fiesta y devoción absoluta del público

El Zity vivió anoche una de las noches más intensas de las Fiestas del Pilar 2026. SAIKO regresó al escenario del Recinto Ferial de Valdespartera, junto a La Pantera, ante un público entregado que coreó cada tema de principio a fin.

El resultado fue un directo de alto voltaje que ratificó por qué el artista granadino es hoy uno de los nombres más potentes de la música urbana española.

Con puntualidad, el recinto ya registraba una gran afluencia desde primera hora.

La Pantera llegó con el aura de quien lleva un año subiendo como la espuma y no la desaprovechó, y desde el minuto uno se ganó a un público que coreaba sus canciones.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando tiró de repertorio canario: sonaron “Piel de cordero” y “Algo va a pasar”, de su paisano Quevedo, y el recinto entero se vino arriba.

Después fue el turno de SAIKO, que arrancó con el universo de su último trabajo, Los Angelitos, con el que vuelve a la esencia del reggaetón clásico y la cultura de barrio.

Temas como “Dios los bendiga”, “Loknecesitas” o “Felinas” sonaron en directo con una respuesta inmejorable.

Tras un black out a mitad del show, el concierto cogió una nueva velocidad con “Tuenti” o “Arena y sal”, antes de un tramo final dedicado a los grandes hitos de su carrera, hasta cerrar por todo lo alto con “Polaris” y el himno generacional “Supernova”.

Con esta actuación sumó su segunda visita al Zity, tras agotar entradas en 2024, y volvió a demostrar que Zaragoza es una plaza fiel y entregada para él.

El Zity continúa este viernes 16 de octubre, con Electrolatino, y el festival pondrá el broche final este sábado con Omar Courtz, dos citas que ya tienen todas las entradas agotadas.