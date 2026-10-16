Es oficial: Arde Bogotá volverá a Zaragoza y es el primer concierto confirmado de 2027 en el Ibercaja Estadio

Arde Bogotá regresará a Zaragoza tres años después de su última aparición en los escenarios de Espacio Zity.

El grupo cartagenero ha hecho públicas todas las fechas de su gira 'Cómo construir un recuerdo' para 2027. Entre todos las ciudades, han hecho un hueco para pasar por la capital de Aragón el 3 de julio.

El espectáculo será en el Ibercaja Estadio, siendo este el primer concierto confirmado para el campo modular durante el año que viene.

Además de Zaragoza, la banda subirá a los escenarios de Cartagena, Barcelona o Valencia. Todavía no hay fechas ni parada por Madrid.

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