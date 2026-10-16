El DJ y productor aragonés Andrés Campo ha actuado en la Plaza del Pilar de Zaragoza. Espacio Zity

El artista ha protagonizado una sesión especial junto a Kuki con actuaciones sorpresa como El Momo y la rapera catalana Santa Salut.

El DJ y productor aragonés Andrés Campo enciende la Plaza del Pilar con una noche de electrónica de la mano de Zity

La Plaza del Pilar se ha llenado esta noche de música electrónica. El DJ y productor aragonés Andrés Campo ha ofrecido un set muy especial dentro de las Fiestas del Pilar, una sesión que Zity ha llevado hasta el centro de la ciudad para regalársela a los zaragozanos y zaragozanas, más allá de la programación del Recinto de Valdespartera.

Desde las 21.30 horas, Campo ha recorrido su trayectoria sobre los platos: de los pequeños clubs en los que comenzó a los grandes escenarios de la escena electrónica internacional.

Lo ha hecho bajo la marca Alma Bakala y en formato «Andrés Campo Vs Kuki», un cara a cara musical que ha marcado el ritmo de la noche.

La sesión ha contado además con dos invitados sorpresa de la escena del rap y el hip hop: El Momo y la catalana Santa Salut. Ambos se han sumado al set y han desatado la respuesta del público, que ha seguido el ritmo marcado por el DJ aragonés.

Con la Basílica del Pilar como telón de fondo, el set ha ido ganando intensidad hasta convertir la plaza en una gran pista de baile y convertirse en uno de los shows más espectaculares de la trayectoria del dj oscense.

La cita forma parte de la apuesta de Zity por extender su programación más allá del Recinto de Valdespartera y acercar la música a otros espacios de Zaragoza.

Mientras la Plaza del Pilar acogía la sesión de Andrés Campo, la carpa principal del recinto ha recibido las actuaciones de La Pantera y Saiko, dos de los grandes nombres de la música urbana.

Zity afronta ahora la recta final de las Fiestas del Pilar con dos de sus grandes citas.

El viernes 16 de octubre será el turno de Electrolatino, y Omar Courtz, el sábado cantará el 17 de octubre. Ambos conciertos tienen ya todas las entradas agotadas.