Love of Lesbian firma una noche indie inolvidable en Zity con su último concierto antes de la retirada

El Zity ha vivido esta noche una de las citas más especiales de su programación de este año.

León Benavente, Love of Lesbian y Dorian han protagonizado una gran noche de indie ante un público que se entregó desde primera hora y disfrutó de más de cuatro horas de música en directo.

A las 19:45 de la tarde, León Benavente abría la velada con un directo contundente y lleno de intensidad, en el que repasaron temas de su último disco, Nueva sinfonía sobre el caos, junto a algunos de los títulos más celebrados de su trayectoria. El público respondió desde el primer minuto y el recinto ya respiraba un gran ambiente cuando empezaron los primeros acordes.

Love of Lesbian, un momento memorable

A las 21:30 horas llegó el momento más esperado de la noche. Love of Lesbian ofreció en el Zity uno de los últimos conciertos de su gira La Hermandad, con la que se despiden de los escenarios tras 25 años de trayectoria.

La banda de Santi Balmes, que ha anunciado una pausa indefinida tras esta gira, repasó grandes himnos como Cuando no me ves, Bajo el volcán o Allí donde solíamos gritar, que el público coreó de principio a fin, y recordó los temas de su último disco, Ejército de salvación. La emoción compartida entre el grupo y los asistentes convirtió el concierto en uno de los recuerdos más especiales de esta edición.

Dorian cerró la noche por todo lo alto

A las 23:30 horas, Dorian tomó el relevo y puso el broche final con un concierto en el que mantuvo al público en pie hasta el último minuto en lo es ya la sexta noche de Zity. El grupo cerró una noche en la que el recinto no dejó de cantar y bailar.

La velada confirma que Zity es el espacio musical de referencia de las Fiestas del Pilar y su capacidad para reunir en una misma noche a tres bandas imprescindibles del indie español ante un público fiel y entregado.

El Zity continúa mañana, 15 de octubre, con Saiko y La Pantera. El festival cerrará el fin de semana con Electrolatino (16 de octubre) y Omar Courtz (17 de octubre), dos citas que ya tienen todas las entradas agotadas. Las entradas para el resto de los conciertos están disponibles en espaciozity.es.