Ana Mena y Marina Reche conquistan el Espacio Zity de Zaragoza durante el Día del Pilar

El Zity celebró el Día del Pilar con el debut en el festival de Ana Mena y Marina Reche. Las dos artistas han compartido noche en el Recinto Ferial de Valdespartera, en una jornada dedicada al pop español de ahora.

Marina Reche abrió la noche con una propuesta que mezcla pop, electrónica y R&B, y con letras que no rehúyen la vulnerabilidad.

Llegaba a Zaragoza tras agotar entradas en su primera gira por España y repetir en Argentina, con canciones como “Así”, “Lo he intentado” o “Mil preguntas”.

Después llegó el turno de Ana Mena. La artista malagueña es una de las españolas con más proyección internacional del momento, y su carrera se mueve entre la música, la interpretación y la televisión.

Acumula cientos de millones de reproducciones y colaboraciones con nombres de la escena urbana y pop, y tiene en su repertorio títulos como “Madrid City”, “Música ligera”, “Las 12”, “A un paso de la luna” o “Se iluminaba”.

Entre sus lanzamientos recientes están “Lárgate” y “Pa Ti Toa <3”, un merengue pop junto a Lola Índigo estrenado el pasado junio. En Valdespartera ha repasado su repertorio con “Madrid City” y “A un paso de la luna” entre los temas de la noche.

El 12 de octubre es la noche grande de las Fiestas del Pilar, y el Zity la ha dedicado al pop con dos artistas que pisaban por primera vez su escenario, dentro de una edición que continúa hasta el 17 de octubre.

El Zity continúa hoy, 13 de octubre, con Taburete, Álvaro de Luna y HeyKid.

Después llegarán Love of Lesbian, Dorian y León Benavente (14 de octubre) y Saiko y La Pantera (15 de octubre). El festival cerrará con Electrolatino (16 de octubre) y Omar Courtz (17 de octubre), dos citas que ya tienen todas las entradas agotadas.

Las entradas para el resto de conciertos están disponibles en espaciozity.es.