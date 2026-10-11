B Vocal estrena su nuevo espectáculo en Zaragoza estas Fiestas del Pilar: se podrá ver los días 13 y 14 de octubre

Las Fiestas del Pilar traen otra novedad en el capítulo cultural. B Vocal vuelve este año tras celebrar su 30 aniversario como formación en 2025 con un nuevo espectáculo. En él, el grupo recupera su esencia gracias a la fórmula que le permitió darse a conocer dentro de la música internacional a capela. Un show marcado por el humor y la conexión con el público.

La Sala Mozart del Auditorio acogerá el estreno, con dos funciones los días 13 de octubre, martes, y el 14, miércoles, desde las 20.30 horas. El Concierto Encanto A Capella plantea un recorrido por toda la carrera de la formación y aquello que los ha hecho “un fenómeno único”.

Como ellos destacan, la capacidad de crear una experiencia musical y teatral solo con las voces en un escenario, combinando grandes momentos musicales con humor y situaciones que involucren al público.

El nuevo espectáculo supone, en palabras del grupo, “ahondar en la esencia de B Vocal”, esto es: “música imperecedera, temas actuales, clásicos de siempre, voces, humor, emoción y la inconfundible personalidad del grupo”.

Estos ingredientes los han llevado a escenarios de todo el mundo desde Zaragoza. Han celebrado ya más de 4.000 conciertos y atesoran una decena de premios internacionales.

Su trayectoria va “estrechamente ligada” a la idea de “innovar” e “internacionalizar” la música a capella. Esto les ha permitido girar internacionalmente, sobre todo en Asia, y convertirse en uno de los grupos más reconocidos fuera de España.

No obstante, desde el grupo destacan “una característica que permanece intacta”: “la capacidad de renovarse y hacer que la música vocal llegue a todo tipo de públicos”.

Las entradas de Concierto Encanto A Capella se pueden adquirir en el auditorio y a través de Ibercaja.