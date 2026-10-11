Viva Suecia repite visita al Zity dos años después y firma un nuevo lleno en la segunda noche de las Fiestas del Pilar

El Zity 2026 acogió este sábado por la noche uno de sus conciertos más esperados, por parte de un grupo que ya sabe lo que es tocar en el escenario del Recinto Ferial de Valdespartera.

Dos años después de su primera visita, la banda murciana Viva Suecia protagonizó un multitudinario concierto y reivindicó su posición dentro del indie rock español. Esta vez, como cabeza de cartel junto a Malmo 040.

El concierto ha servido para presentar su nuevo disco, ‘Hecho en tiempos de Paz’, publicado el 10 de octubre de 2025 y con el que ya habían hecho parada en el pabellón Príncipe Felipe de la capital el pasado 20 de marzo.

La banda presentó un amplio repertorio con las canciones más destacadas de su trayectoria, pero marcado por los estrenos: “Dolor y gloria”, “deja encendida una luz” o “Sangre.

Antes que ellos actuó Malmö 040, que dejó su impronta pop con temas como “Los lugares donde irás” o “Matar la pena”, y que ejerció de telonero de lujo en una noche pensada para el indie.

La actuación de Viva Suecia sigue a la de Myke Towers, que inauguró el festival el viernes frente a cerca de 20.000 personas, y mantiene el Zity como uno de los espacios de referencia para el indie durante las Fiestas del Pilar.

El Zity continúa este domingo, 11 de octubre, con Blackworks. Después llegarán Ana Mena y Marina Reche (12 de octubre, Día del Pilar), Taburete, Álvaro de Luna y HeyKid (13 de octubre), Love of Lesbian, Dorian y León Benavente (14 de octubre) y Saiko y La Pantera (15 de octubre).

El festival cerrará con Electrolatino (16 de octubre) y Omar Courtz (17 de octubre), dos citas que ya tienen todas las entradas agotadas. Las entradas para el resto de conciertos están disponibles en espaciozity.es.