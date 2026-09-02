Zaragoza calienta motores para el Vive Latino con la mirada puesta en el 'Sold out': "Queda muy poquita cosa"

Diferentes autoridades del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza han visitado el montaje del festival E.E.

El festival Vive Latino encara ya la recta final de su quinta edición antes de abrir sus puertas este fin de semana. El evento tiene lugar en la Expo de Zaragoza este viernes 4 de septiembre y el sábado, 5.

La organización ya cuenta las horas para poner en marcha esta gran cita musical. El director de Vive Latino España, Nacho Royo, en la visita al montaje, ha asegurado que "mañana al mediodía quedará ya todo totalmente cerrado, se pasarán inspecciones y en la tarde se empieza a sonido".

Las previsiones de asistencia son especialmente positivas. Royo ha destacado que "este año parece que se va a agotar todo, queda prácticamente muy poca cosa". En este sentido, confía en conseguir el "Sold out" por primera vez.

En caso de que eso ocurra, el festival contará con un total de 45.000 asistentes entre las dos jornadas. "Es el aforo que nos hemos puesto como máximo para que la gente tenga esa comodidad y pueda acceder a todos los servicios pues sin apreturas", ha explicado Royo.

Un gran despliegue de personal

El festival también supone un importante despliegue de trabajadores. Royo ha señalado que "pasan entre 1.500 personas y 1.800 personas desde que iniciamos el festival hasta que desmontamos".

Además, esta edición se incluyen algunas mejoras como los baños, la gastronomía, la hostelería y los accesos. En este sentido, Royo ha asegurado que habrá una sexta edición, "estamos en marcha, tenemos artistas ya prácticamente firmados y sí que te puedo decir que si este año está yendo bien, el año que viene va a ser mejor".

Impacto turístico y económico

El Vive Latino también tiene un importante impacto fuera del recinto. Los hoteles de Zaragoza ya registran "más de un 80% de ocupación" de cara al fin de semana, así lo ha explicado la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, en una visita exprés al montaje.

Además, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, que también ha acudido, ha señalado que "el festival ha atraído en sus cinco ediciones a más de 150.000 personas procedentes de más de 40 países", lo que hace que este evento "una música y cultura y también turismo".

En términos económicos, el impacto de la pasada edición se situó en torno a los 25 millones de euros. Chueca ha destacado que "el impacto económico va a ser incluso mayor este año".

En este contexto, el Ayuntamiento va a reforzar los servicios de movilidad, limpieza y seguridad para facilitar la llegada y el desplazamiento de los miles de asistentes.

Con el montaje prácticamente a punto, Zaragoza se prepara para una nueva edición del Vive Latino, que vuelve a convertir a la ciudad en uno de los principales puntos de encuentro de la música y la cultura iberoamericana en Europa.