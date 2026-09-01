Más de 50.000 personas han visitado Dinópolis este verano

Visitantes de toda España han vuelto a elegir Teruel y su parque temático como motivo de viaje y como punto de partida para descubrir la provincia de Teruel.

Dinópolis, el parque de ocio y ciencia turolense dedicado al mundo de los dinosaurios y de la paleontología, y sus siete sedes han recibido este verano un total de 50.054 visitantes.

La cifra correspondiente a los meses de junio, julio y agosto representa un descenso del 2,89% respecto al mismo periodo de 2025. Del total registrado durante el periodo estival, 41.068 personas visitaron Dinópolis Teruel, lo que supone un 5,98% menos que el año pasado, mientras que Territorio Dinópolis, es decir, el parque y sus siete sedes contabilizaron conjuntamente 50.054 visitantes.

"Hemos recibido en Territorio Dinópolis más de 50.000 personas durante este verano. Son cifras muy importantes que demuestran que la combinación de ciencia y ocio de Dinópolis atrae a miles de visitantes a la provincia de Teruel año tras año”, señala Higinia Navarro, directora-gerente de Dinópolis.

“En comparación con el pasado verano las altas temperaturas que hemos tenido durante prácticamente todo el periodo estival han influido en la elección del turista, que tiende a buscar destinos y actividades más vinculadas a zonas de playa y montaña, y eso inevitablemente afecta al turismo de interior. Esto nos ha impedido superar las cifras del pasado año", indica Navarro.

El turismo catalán y andaluz ascienden en el ranking de visitantes de Dinópolis. Durante el verano se han registrado visitantes procedentes de todas las provincias españolas, incluidas las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por comunidades autónomas, dan la sorpresa los catalanes y andaluces que ascienden puestos en el ranking. Los visitantes vienen, en primer lugar, de la Comunidad Valenciana (29,05%), seguida de Cataluña (18,24%), Aragón (16,87%), Madrid (10,08%) y Andalucía (4,90%).

Por provincias, el listado lo encabeza Valencia (16,92%) seguido de Barcelona (13,87%), Zaragoza (12,23%), Madrid (10,08%) y Alicante (6,18%).

Durante esta temporada, Dinópolis ha alcanzado la emblemática cifra de cuatro millones de visitantes desde su apertura, un hito que simboliza la confianza depositada por varias generaciones y ratifica la capacidad del proyecto para renovarse y dinamizar la provincia de Teruel veinticinco años después.

Para una familia de Salamanca, este verano se ha convertido en una experiencia única e inolvidable al resultar agraciada con el premio especial al visitante cuatro millones: un viaje de ensueño al destino que ellos mismos eligieran. En esta ocasión, los afortunados optaron por poner rumbo a Estados Unidos para disfrutar de unas vacaciones en las que combinaron la magia de Orlando con los icónicos atractivos de Nueva York.

Una temporada que continúa más allá del verano

Dinópolis Teruel continuará abierto durante los fines de semana hasta el 30 de diciembre, además de los puentes festivos. En el caso de las siete sedes, el visitante encontrará el mismo calendario, pero hasta el 2 de noviembre incluido.

Aquellos que estén interesados en visitar este parque único dedicado al mundo de los dinosaurios, pueden consultar su calendario de apertura en la página web, así como el resto de información necesaria para planificar su visita.

Toda la actualidad y novedades del parque se pueden encontrar también a través de las redes sociales, un canal cada vez más utilizado por los visitantes.