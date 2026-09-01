El Festival de los Castillos, perfecto para disfrutar este fin de semana: teatro, danza y música en directo

Fraga será este fin de semana el escenario de la última parada del Festival de los Castillos.

La localidad oscense acogerá del 4 al 6 de septiembre la programación con la que esta cita cultural pondrá el broche final a su novena edición.

Durante tres jornadas, Lo Castell reunirá propuestas de danza, música y teatro en un entorno marcado por el patrimonio histórico.

El festival ha recorrido este verano 11 municipios de Aragón, llevando las artes escénicas a castillos, fortalezas y otros espacios históricos.

Ahora será el turno de Fraga, que ha preparado un programa con nombres como Luis Fercán y Carmen París, además de diferentes propuestas de creación contemporánea.

Cartel Festival de los Castillos Haiku

Viernes 4 de septiembre

La programación arrancará el viernes 4 de septiembre a las 20.00, en el exterior de Lo Castell, con Led Silhouette y Los Perros, una pieza de danza creada y dirigida por Marcos Morau e interpretada por Jon López y Martxel Rodríguez.

La obra utiliza el cuerpo y el movimiento para hablar de la deshumanización y el aislamiento de la sociedad actual. La propuesta plantea también una reflexión sobre la necesidad del otro y reivindica valores como la empatía, la generosidad y el amor como formas de resistencia.

La noche continuará a las 23.00 en el escenario interior de Lo Castell con Luis Fercán. El músico gallego, uno de los nombres destacados de la nueva canción de autor, presentará su propuesta dentro de la gira de su último trabajo, Postales Perdidas.

Fercán comenzó su carrera en solitario en 2016 y desde entonces ha pasado por salas y festivales de España y Portugal, además de realizar una gira por México. Sus letras y su característica voz rasgada son dos de las señas de identidad de su directo.

Sábado 5 de septiembre

El sábado 5 de septiembre la actividad volverá a Lo Castell a las 20.00 con Victoria P. Miranda y And then…, una pieza de danza en la que la artista aborda el cambio como un proceso natural y reflexiona sobre la capacidad de encontrar belleza en cada etapa de la vida.

A las 23.00 llegará uno de los platos fuertes del fin de semana: Carmen París con París al piano. La artista aragonesa ofrecerá un espectáculo de carácter íntimo en el que repasará parte de su repertorio acompañada únicamente por el piano.

La propuesta busca una conexión directa con el público y combina las raíces de la música aragonesa con otras influencias que forman parte del universo musical de Carmen París.

Tanto el viernes como el sábado, durante la tarde y la noche, el exterior del castillo contará además con una zona chill out, food trucks y música ambiente a cargo del DJ oscense Sistac.

Domingo 6 de septiembre

El festival llegará a su última jornada el domingo 6 de septiembre. A las 18.00, en el interior de Lo Castell, será el turno de Cía. Los Números Imaginarios con Hamlet entre todos.

La propuesta, dirigida por Carlos Tuñón, plantea una versión participativa de la obra de Shakespeare en la que el público deja de ser un mero espectador para convertirse en parte activa de la representación.

Con esta función, Fraga cerrará la novena edición del Festival de los Castillos, que durante el verano ha utilizado el patrimonio aragonés como escenario para acercar al público propuestas de música, teatro, danza, circo, humor y magia.

Lo Castell

El escenario elegido en Fraga no es casual. Lo Castell, conocido popularmente como Castell, ocupa el espacio de la antigua iglesia gótica de San Miguel, construida entre finales del siglo XIII y principios del XIV.

El edificio tuvo posteriormente un uso militar como caserna durante las Guerras Carlistas y, tras su rehabilitación, se ha adaptado a nuevos usos culturales.

El Festival de los Castillos nació en 2017 con la intención de crear una red cultural vinculada al patrimonio fortificado aragonés.

Desde entonces, el proyecto ha ido creciendo hasta convertirse en una programación itinerante que lleva la creación contemporánea a distintos puntos de la comunidad.

La iniciativa busca además acercar la cultura a los entornos rurales y contribuir a poner en valor el patrimonio histórico y arquitectónico de los municipios participantes. El festival cuenta con el respaldo de Turismo de Aragón y la colaboración de ayuntamientos y entidades locales y comarcales.