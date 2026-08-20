El Festival de Cine de Tarazona encara su recta final con el estreno de 'El Taser' y el humor de Bianca Kovacs

El equipo de la película El taser, del aragonés Borja Echeverría Festival de Cine de Tarazona y el Moncayo

El XXIII Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo 'Paco Martínez Soria' encara su recta final con una jornada que ha combinado cine, humor y actividades para todos los públicos.

El principal estreno del día ha sido 'El Taser', la nueva película del director aragonés Borja Echeverría, mientras que Bianca Kovacs ha protagonizado la madrugada con su espectáculo en el Off Festival.

El Teatro Bellas Artes ha concentrado buena parte de la actividad, con la quinta sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes y la grabación en directo de 'El Podcast de Pelocas'. A primera hora, el Programa Matinal Infantil ha vuelto a acercar el cine a los más jóvenes.

El estreno de 'El Taser' dentro de la I Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia ha tenido un componente especial para su director. Borja Echeverría, natural de Zaragoza y vinculado al festival desde 2009, ha podido presentar en Tarazona una película que, según reconoce, nació con la intención de llegar precisamente a este certamen.

“Tengo especial ilusión de estrenar la peli aquí en Tarazona. Ese era el objetivo”, explica el cineasta, que recuerda cómo durante el rodaje ya se hablaba de la posibilidad de llevar la cinta al festival.

Echeverría considera que el certamen turiasonense es el marco perfecto para una producción de estas características: “Es una comedia y a mí me gusta estrenar la película en el mejor festival de comedia que hay en España”.

La película está protagonizada por Cristina Gallego, Fele Martínez, Lluvia Rojo, Pepa Charro, William Miller, Laura Ramos, Jordi Aguilar, Zorion Eguileor y Rulo Pardo. La historia gira en torno a Carlota, una mujer separada y madre de una adolescente que trata de rehacer su vida después de una decepción sentimental.

La situación cambia cuando sus amigas deciden regalarle un arma Taser. A partir de ese momento, una serie de acontecimientos cada vez más disparatados desemboca en una comedia de enredos en la que se mezclan relaciones sentimentales, amistad, delincuencia y situaciones inesperadas.

Echeverría define la película como una propuesta pensada para disfrutar: “Es muy divertida, con mucho ritmo, para todos los públicos que quieran pasar una hora y media de emoción y de diversión. Y no te vas a aburrir viéndola”.

El largometraje parte de un guion de Juan Solo y está producido por Almática. El proyecto tomó forma después de la incorporación de Echeverría como director, y el rodaje se completó en apenas cuatro semanas.

El realizador también pone en valor el trabajo del reparto y del conjunto del equipo artístico, clave para sacar adelante una producción de estas características en un periodo de tiempo tan reducido.

La comedia se ha convertido, además, en una constante en su carrera. “La comedia me mordió y ya no he podido quitármela de encima”, bromea Echeverría, quien reconoce que incluso en proyectos que no pertenecen directamente al género acaba incorporando algún elemento humorístico.

Un estreno con sello aragonés

'El Taser' tiene también un peso especial dentro de la competición por ser la única película aragonesa presente en la nueva Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia. La sección reúne en esta primera edición producciones procedentes de España, México y Puerto Rico.

“Alguien tiene que hacerlo”, apunta con humor el director.

Echeverría espera, además, una buena acogida por parte de los espectadores de Tarazona, un público al que considera especialmente familiarizado con el género gracias a la trayectoria del festival. “El público de Tarazona es un público muy listo y muy ducho en la comedia, porque ya son muchos años de festival. Saben mucho y tienen ganas de divertirse”, señala.

El estreno ha contado con la presencia de varios miembros del equipo. Hasta Tarazona se han desplazado Laura Ramos, Lluvia Rojo, Zorion Eguileor, Rulo Pardo y Miguel Ángel Jiménez, además del guionista y actor Juan Solo, la directora de producción Sofía Jordán y la directora de arte Laura García.

Para Laura Ramos, que visita por primera vez el festival, la experiencia está marcada por la expectación ante la respuesta del público. La actriz interpreta a una policía “muy peculiar que se mete a ayudar a sus amigas en unos líos tremendos”.

Lluvia Rojo, por su parte, reconoce que el festival de Tarazona es “su favorito” y explica que intenta acudir siempre que puede. En 'El Taser' interpreta a una madre orgullosa de sus hijos que termina involucrada en un problema de grandes dimensiones. Un personaje aparentemente tradicional que acaba descubriendo “dónde están sus límites de verdad”.

Con esta proyección, la competición de largometrajes entra en su fase decisiva. Tras las siete películas previstas, la sección se cerrará este viernes con 'Nuda propiedad', de Alberto Utrera.

Bianca Kovacs lleva el humor al Off Festival

La programación paralela ha tenido como protagonista a Bianca Kovacs, que ha subido al escenario del Teatro Bellas Artes a las 00.30 horas con 'Una rumana muy legal'.

La cómica, nacida en Rumanía y de raíces rusas y húngaras, construye su espectáculo a partir de las diferencias culturales, los idiomas, los estereotipos y sus propias experiencias. Una propuesta con la que el festival mantiene su apuesta por trasladar la comedia fuera de las salas de cine.

Kovacs toma el relevo de David Puerto y precede a Salva Reina, que este viernes llevará al Off Festival su espectáculo 'Prohibido echarle cacahuetes al mono'.

Cinco sesiones de cortometrajes, 35 obras proyectadas

El Teatro Bellas Artes también ha acogido la quinta sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes, integrada por siete títulos: 'Sequidivú', de Paula Román; '003', de Daniel Chamorro; 'Quinto primera', de Fran Menchón; '¡Por las tetas de Lucía!', de Paloma Mozo y Anna Carbonell; 'Pinchu es así', de Carmen Córdoba; 'Como te ve una amiga', de Jelen García y Andrea Hoyos, y 'Glory Hole', de Andoni Fernández.

La sesión ha contado con la presencia de varios profesionales de los equipos participantes. Entre ellos, Paula Román, directora, guionista y productora, y los intérpretes María José Mariscal y Mariano Venancio, por 'Sequidivú'; Daniel Chamorro, director y actor, y Julen Clark, actor, por '003'; Helena Lanza, actriz-voz de 'Pinchu es así'; y Andoni Fernández y Lander Otaola, director y actor, respectivamente, de 'Glory Hole'.

Con los trabajos proyectados este jueves, el festival suma ya 35 de los 44 cortometrajes seleccionados entre las 361 obras recibidas. La competición concluirá el viernes con la sexta y última sesión.

El cine también sale a la comarca

El Programa Matinal Infantil ha regresado este jueves a Tarazona después de recorrer varias localidades de la comarca. La iniciativa ofrece una selección de cortometrajes realizados por alumnos de Primaria del CEIP Serrerías de Valencia en el marco de su Taller de Cine.

El programa ya ha pasado por Vierlas, Litago, Trasmoz y Añón de Moncayo y terminará este viernes en Grisel. La actividad utiliza el cine como herramienta educativa para abordar cuestiones como la igualdad, la convivencia, la interculturalidad, la salud emocional, el medio ambiente y la protección del patrimonio.

Durante la mañana, el Teatro Bellas Artes ha acogido asimismo la grabación en directo de 'El Podcast de Pelocas', presentado por Marta Tai. El público ha podido conocer el proceso de elaboración del programa y compartir conversación con algunos de los profesionales y artistas presentes en el festival.

Viernes de clausura competitiva

El festival afrontará este viernes una de las jornadas más completas de su 23ª edición. El Programa Matinal Infantil llegará a Grisel a las 11.00 horas, cerrando su recorrido por la comarca.

Por la tarde, a las 18.30 horas, el Teatro Bellas Artes acogerá la última sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes, con 'Inquilinos', de Adrián Ordóñez; 'Montecarlo 67', de Rubén Guindo; 'Condolenc-ias', de Rubén Bautista; 'Sopitas', de Luis Larrodera; 'Sota el sol', de Marc Riba y Anna Solanas; 'El revisor', de Jandro, e 'In memoriam', de Teresa Bellón y César F. Calvillo.

A las 22.00 horas llegará el turno de la última película a concurso, 'Nuda propiedad', de Alberto Utrera, protagonizada por Susana Abaitua, Maxi Iglesias, David Lorente, Pepe Viyuela y Paco Churruca.

La jornada concluirá de madrugada con el Off Festival. A las 00.30 horas, Salva Reina presentará en el Teatro Bellas Artes 'Prohibido echarle cacahuetes al mono', un espectáculo en el que recupera a su alter ego Chuki para combinar actualidad, situaciones cotidianas, improvisación y participación del público.

Las entradas cuestan 12 euros, con un precio reducido de 9 euros para los titulares de la Tarjeta Cultural. Las localidades son sin numerar y pueden adquirirse en la Oficina Municipal de Cultura, situada en la plaza de España 9 bis, de 10.00 a 13.30 horas, y en las taquillas del Teatro Bellas Artes desde las 23.00 horas del viernes.

Tarazona, una cita consolidada con la comedia

Con la quinta sesión de cortometrajes ya celebrada y la competición de largometrajes a punto de concluir, el XXIII Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo entra en sus últimos días con la mirada puesta ya en la Gala de Clausura del sábado 22 de agosto.

La jornada de clausura incluirá a las 13.00 horas el encuentro 'Un vermú con… Luis Larrodera', en la terraza de la Cafetería El Itury, acompañado por la periodista Camino Ivars, y, a partir de las 19.00 horas, la gala de Clausura en el Teatro Bellas Artes, donde se estrenará el cortometraje realizado durante el Taller de Realización y se entregarán los premios de las Secciones Oficiales.

La gala incluirá además los homenajes a Salva Reina y Toni Acosta, como Talentos de Comedia; Susana Abaitua, como Talento Joven, y Mariona Terés, como Talento Revelación.

La programación se despedirá por la noche con una gran Fiesta de Clausura en el Palacio de Eguarás, que contará con las actuaciones de The William Miller Band, Roberta Fauteck y DJ Easy Rider.

El certamen es, además, uno de los festivales calificadores para los Premios Goya y los Premios José María Forqué al Mejor Cortometraje Cinematográfico, y también forma parte de los festivales calificadores de los Premios Fugaz.

El festival está organizado por el Ayuntamiento de Tarazona y AC Secuencias, y cuenta con la colaboración de la Comarca de Tarazona y El Moncayo, Fundación Ibercaja, Fundación AISGE, Moira Pictures, Dama Autor, AECID Cultura, Diputación de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Film & Co, Heraldo de Aragón, El Español de Aragón, Pelocas, Aragón TV y Aragón Radio. Patrocinan también Embou, Bodegas Aragonesas, Ambar, La Siesta, Premios Fugaz y la Academia de Cine.