El XXIII Festival de Cine de Comedia de Tarazona levanta el telón con su nueva sección de largometrajes iberoamericanos

El Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo ‘Paco Martínez Soria’ ya tiene todo preparado para levantar el telón de su vigésimo tercera edición. Del 15 al 22 de agosto, el Teatro de Bellas Artes de Tarazona volverá a convertirse en punto de encuentro para cineastas, intérpretes, profesionales del sector y público en torno al cine de comedia, con una programación que incorpora como principal novedad la I Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia.

La inauguración tendrá lugar este sábado, 15 de agosto, con una jornada que reunirá en Tarazona a una amplia representación de los equipos de las dos propuestas cinematográficas que abrirán el festival. A las 18.30 horas, el Teatro Bellas Artes acogerá la proyección del documental ‘Forqué. El oficio de hacer cine’, dirigido por Gaizka Urresti y Rafael Maluenda, que recupera la figura de José María Forqué, uno de los grandes nombres del cine español, a través de testimonios, archivos y voces vinculadas al cine que permiten reconstruir su trayectoria y su legado.

El documental propone un recorrido por la carrera de Forqué, desde sus éxitos en los años cincuenta hasta su trabajo en la comedia y la televisión, y reivindica la figura de un creador fundamental para entender la evolución del cine popular español.

Tras esta sesión especial, a las 22.00 horas se celebrará la inauguración de la I Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia, que se estrenará con la proyección de ‘Cómo salvar el mundo’, dirigida y escrita por Alejo Levis.

La película, protagonizada por Edu Soto, Petra Holguera, Manuela Vellés, Jon Arias, Itziar Lazkano, Isidoro Fernández y Bella Agousou, presenta la historia de Maitane, una niña de diez años preocupada por el cambio climático que decide reducir la huella de carbono de su familia. La cinta combina humor y emoción a través de una comedia familiar que plantea cómo las pequeñas acciones pueden contribuir a generar grandes cambios.

El equipo de la película estará ampliamente representado en esta inauguración, con la presencia de su director y guionista, Alejo Levis; el productor, Ibon Cormenzana; los protagonistas Petra Holguera y Edu Soto; la actriz protagonista y coproductora Manuela Vellés, y la actriz Cintia Ballvé.

Los cortometrajes, protagonistas desde el domingo

La competición de cortometrajes arrancará el domingo 16 de agosto, a las 18.30 horas, con la primera de las seis sesiones de la Sección Oficial. En total, 44 cortometrajes han sido seleccionados entre las 361 obras recibidas de toda España, consolidando una vez más la apuesta del festival por el talento emergente y por el cortometraje como una de las principales vías de expresión del cine contemporáneo.

La primera sesión contará, además, con una destacada representación de sus equipos. Hasta Tarazona se desplazarán Cecilia Freire, actriz de ‘Est deus in nobis’; María Pasadas, codirectora de ‘La otra mitad’; Álex Puértolas, actor de ‘La otra mitad’; Gerardo Mateo de las Morenas, productor de ‘Conexiones inesperadas’; y Jennifer Rubio, Carmen Águila e Isabel Bernal, integrantes del equipo de ‘Bendito Herodes’.

La primera sesión se completará con ‘Levantamuertos’, de José Eduardo Castilla Ponce, fuera de concurso; ‘El príncipe nigeriano’, de Marcel Sesplugues; ‘Anaglifjo’, de Valle Comba; ‘Monstruo’, de Nacho Monter y Yago Casariego; y ‘Lemonade’, de Diego Fandos.

El domingo se completará la programación cinematográfica con la segunda película de la nueva sección de largometrajes, ‘Café Chairel’, dirigida por Fernando Barreda Luna, que llegará desde México.

A lo largo de la semana, el público podrá disfrutar también de ‘Sobriedad, me estás matando’, de Raúl Campos; ‘Hasta que la celda nos separe’, de Mariana M. Emmanuelli, desde Puerto Rico; ‘No se requieren traducciones’, de Rafael Altamira; ‘El Taser’, de Borja Echeverría, y ‘Nuda propiedad’, de Alberto Utrera, completando así las siete películas de esta primera Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia. De esta manera, el festival amplía su mirada y refuerza su dimensión internacional con una selección que recorrerá distintas formas de entender la comedia desde España, México y Puerto Rico.

Seis sesiones de humor y cine

Las seis sesiones de cortometrajes se desarrollarán entre el 16 y el 21 de agosto, siempre a las 18.30 horas, y permitirán descubrir una amplia variedad de propuestas y géneros vinculados a la comedia. Destaca la presencia de dos trabajos aragoneses, ‘En trámite’, de Víctor Izquierdo, y ‘Sopitas’, de Luis Larrodera, presentes este año.

Además de las obras que forman parte de la primera sesión, el público podrá descubrir trabajos como ‘Epifanía’, de Chiqui Carabante; ‘Paz interior’, de Alba Martínez Frew; ‘Broma’, de Alex Sequera; ‘Dalia’, de Águeda Sfer; ‘Rodeo’, de Yan Magreñán Liroz y Raquel Benita Morales; ‘OMG’, de Tania Watson; ‘Influyencers’, de Thomas Barrera; ‘Quemar al padre’, de Rafa Piqueras; ‘Perros muerden’, de Eva Vázquez de Reoyo; ‘¡Hasta enterrarlos!’, de Marco Araujo, ‘Mal de altura’, de Carlos Cilleruelo y Adrián Pérez, y ‘Saldremos de esta’, de Vargas Buendía.

Por otro lado, se proyectarán también ‘Cara de cona’, de Guillermo de Oliveira; ‘La cámara’, de Carlos Clavijo; ‘En trámite’, de Víctor Izquierdo; ‘Kronoshock’, de Ignasi López Fabregas; ‘¡Ratón!’, de Yaël Belicha y Diana Rojo; ‘Interferencias’, de Liteo Pedregal; ‘Tenéis que verlo’, de Nacho Solana; ‘Antes de las seis’, de Aline López, Gemma Morcillo y Kike Maíllo; ‘Desagradecido’, de Aitor de Kintana; ‘Sequidivú’, de Paula Román; ‘003’, de Daniel Chamorro, ‘Quinto primera’, de Fran Menchón, y ‘¡Por las tetas de Lucía!’, de Paloma Mozo y Anna Carbonell.

Esta lista la completan ‘Pinchu es así’, de Carmen Córdoba; ‘Como te ve una amiga’, de Jelen García y Andrea Hoyos; ‘Glory Hole’, de Andoni Fernández; ‘Inquilinos’, de Adrián Ordóñez; ‘Montecarlo 67’, de Rubén Guindo; ‘Condolencias’, de Rubén Bautista; ‘Sopitas’, de Luis Larrodera; ‘Sota el sol’, de Marc Riba y Anna Solanas; ‘El revisor’, de Jandro, e ‘In memoriam’, de Teresa Bellón y César F. Calvillo.

El cine sale de la pantalla

La programación del XXIII Festival no se limitará a las proyecciones en el Teatro Bellas Artes. Como ya viene siendo habitual hace unos años, durante ocho días, Tarazona y distintas localidades de la comarca acogerán actividades destinadas a acercar el cine y la cultura a públicos de todas las edades.

Una de las iniciativas más consolidadas será el Taller de Realización de Cortometrajes, que comenzará el sábado 15 a las 17.00 horas y reunirá a unas 25 personas durante los ocho días de festival. Los participantes conocerán de forma práctica los principales oficios cinematográficos —guion, dirección, interpretación, producción, rodaje y montaje— y trabajarán en la creación de un cortometraje colectivo cuyo resultado se estrenará durante la Gala de Clausura del día 22.

También tendrá un papel destacado el Programa Matinal Infantil, que entre el 17 y el 21 de agosto llevará el cine a Vierlas, Litago, Trasmoz, Añón de Moncayo, Tarazona y Grisel. Las sesiones, a las 11.00 horas, incluirán una selección de cortometrajes realizados por alumnado de Primaria del CEIP Serrerías de Valencia dentro de su Taller de Cine.

Las historias seleccionadas permitirán abordar desde la mirada de la infancia cuestiones como la igualdad, la convivencia, la interculturalidad, la salud emocional, el medio ambiente, la alimentación saludable y la protección del patrimonio, reforzando el papel del cine como herramienta educativa.

El Off Festival llevará el humor a las noches de Tarazona

La comedia continuará también cuando terminen las proyecciones. El Off Festival contará este año con tres propuestas que ampliarán la programación nocturna.

El miércoles 19 de agosto, a las 00.30 horas, David Puerto llevará a La Siesta su espectáculo ‘Bien’, una propuesta que combina stand-up, improvisación, música y crowdwork.

El jueves 20 será el turno de Bianca Kovacs, que presentará ‘Una rumana muy legal’, también en La Siesta a las 00.30 horas. La cómica, nacida en Rumanía y con raíces rusas y húngaras, ofrece un espectáculo en el que aborda con humor y desde su propia experiencia los estereotipos culturales, las diferencias entre países e idiomas y las situaciones más surrealistas de vivir entre distintas realidades.

El viernes 21, el humor llegará al propio Teatro Bellas Artes de la mano de Salva Reina, que presentará a las 00.30 horas su espectáculo ‘Prohibido echarle cacahuetes al mono’. El actor y cómico se pondrá en la piel de su alter ego Chuki para ofrecer un monólogo que combinará actualidad, situaciones cotidianas llevadas al extremo e improvisación con el público.

Las entradas para el espectáculo de Salva Reina tendrán un precio de 12 euros, o 9 euros para titulares de la Tarjeta Cultural, y serán sin numerar. Podrán adquirirse desde el 17 de agosto en la Oficina Municipal de Cultura, situada en la plaza de España 9 bis, en horario de 10.00 a 13.30 horas, y en las taquillas del Teatro Bellas Artes el mismo día de la función, desde las 23.00 horas. También podrán realizarse reservas, a partir del 10 de agosto, mediante el enlace habilitado por la organización.

El podcast de Pelocas en directo y vermú con Luis Larrodera

El jueves 20, a las 12.00 horas, el Teatro Bellas Artes acogerá además la grabación en directo de El Podcast de Pelocas, un espacio de conversaciones conducido por Marta Tai con profesionales vinculados al cine, la televisión, el teatro y la publicidad.

El equipo de Pelocas se desplazará al festival para generar contenidos de sus próximos programas y conversar con algunos de los profesionales y artistas presentes en Tarazona. La grabación estará abierta al público, aunque las plazas serán limitadas y se recomienda puntualidad, ya que no se permitirá la entrada o salida una vez comenzada la sesión.

La programación se completará el sábado 22, antes de la gala de clausura, con ‘Un vermú con… Luis Larrodera’, presentado por la periodista Camino Ivars, que tendrá lugar a las 13.00 horas en la terraza de la Cafetería El Itury.

El encuentro, desarrollado en colaboración con la Asociación de Comerciantes de Tarazona, permitirá al público compartir un espacio distendido con uno de los rostros más vinculados al festival, presentador de la gala de clausura desde hace aproximadamente 15 años.

Una gala de clausura con cuatro grandes homenajes

El festival llegará a su final el sábado 22 de agosto con una Gala de Clausura que comenzará a las 19.00 horas en el Teatro Bellas Artes.

Durante la velada se estrenará el cortometraje realizado por los participantes del Taller de Realización de Cortometrajes y se entregarán los premios de las distintas Secciones Oficiales. Además, el festival reconocerá la trayectoria y el talento de cuatro intérpretes con cuatro distinciones.

Los Talentos de Comedia serán Salva Reina y Toni Acosta, mientras que Susana Abaitua recibirá el reconocimiento al Talento Joven y Mariona Terés será distinguida como Talento Revelación.

La jornada continuará a partir de las 23.00 horas con la Fiesta de Clausura en el Palacio de Eguarás, que contará con la actuación de The William Miller Band, liderada por el actor y cantante William Miller, que ofrecerá un recorrido por algunos de los grandes himnos de la historia del rock.

La fiesta contará también con la actuación de Roberta Fauteck, actriz, cantante y compositora madrileña que ha participado en ‘La Voz Kids’ tanto en España como en Alemania y que desarrolla también su carrera musical y audiovisual.

El cierre correrá a cargo de DJ Easy Rider, alter ego del director y guionista zaragozano Pablo Aragüés, que llevará a los platos una sesión en la que convivirán rock, funk, disco, soul, post punk y electrónica.

Tarazona, una cita consolidada con la comedia

Con más de dos décadas de trayectoria, el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo ‘Paco Martínez Soria’ se ha consolidado como una de las principales citas cinematográficas de Aragón y como un punto de encuentro para el cine de comedia y el cortometraje.

El certamen es, además, uno de los festivales calificadores para los Premios Goya y los Premios José María Forqué al Mejor Cortometraje Cinematográfico, y también forma parte de los festivales calificadores de los Premios Fugaz.

Durante ocho días, Tarazona volverá así a reivindicar su relación con el cine y con la comedia, en una edición que combina competición, estrenos, encuentros con profesionales, formación, actividades familiares y propuestas de humor y música para convertir la ciudad en un punto de encuentro para el sector y para el público.

El festival está organizado por el Ayuntamiento de Tarazona y AC Secuencias, y cuenta con la colaboración de la Comarca de Tarazona y El Moncayo, Fundación Ibercaja, Fundación AISGE, Moira Pictures, Dama Autor, AECID Cultura, Diputación de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Film & Co, Heraldo de Aragón, El Español de Aragón, Pelocas, Aragón TV y Aragón Radio. Patrocinan también Embou, Bodegas Aragonesas, Ambar, La Siesta, Premios Fugaz y la Academia de Cine.