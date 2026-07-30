Las Cortes de Aragón presentan la exposición 'Alma de Aragón': 9 piezas que reúnen la historia e identidad aragonesa

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha presentado este jueves en la Capilla de San Martín del Palacio de la Aljafería el proyecto 'Alma de Aragón: impulsando nuestro legado', una iniciativa que permitirá acercar a la ciudadanía una selección de los fondos documentales históricos que conserva la institución parlamentaria.

El proyecto supone además el inicio del recorrido de esta muestra fuera del Palacio de la Aljafería, desde donde viajará por primera vez a distintos municipios aragoneses con el objetivo de acercar este patrimonio al conjunto del territorio.

Durante la presentación se han dado a conocer las nueve piezas que conformarán el núcleo principal de la exposición itinerante. Los asistentes han podido contemplar algunos de los documentos, mapas, grabados y obras históricas más representativas del patrimonio documental de las Cortes de Aragón.

En su intervención, María Navarro ha señalado que esta iniciativa comparte la misma filosofía que el proyecto Aljafería Viva, presentado hace unas semanas. "Si con Aljafería Viva trabajamos para proteger y conservar la casa de la democracia aragonesa, con Alma de Aragón queremos compartir con todos los aragoneses una parte de la memoria que esa casa custodia".

La presidenta ha destacado que las Cortes de Aragón no solo representan a la ciudadanía mediante su actividad parlamentaria, sino que también custodian un importante legado documental que contribuye a comprender la evolución histórica, institucional y cultural de la comunidad.

Asimismo, ha defendido la importancia de divulgar ese patrimonio. "Creemos que el patrimonio alcanza su verdadero valor cuando se conoce, se comparte y se pone al servicio de la sociedad. Ese es el propósito de esta iniciativa".

Una exposición abierta a todos los municipios

'Alma de Aragón' nace con vocación territorial y permitirá que cualquier ayuntamiento aragonés pueda solicitar la acogida de la exposición, siempre que reúna las condiciones técnicas, organizativas y de seguridad necesarias para garantizar la correcta conservación de las piezas.

La iniciativa se desarrollará mediante un modelo expositivo común para toda la comunidad autónoma. Todas las sedes participantes contarán con un recorrido principal integrado por nueve obras seleccionadas del Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón.

Estas piezas ofrecen un recorrido por algunos de los principales hitos de la historia de Aragón, desde la representación cartográfica del antiguo Reino de Aragón hasta sus instituciones, la tradición jurídica, los símbolos y la memoria histórica.

Asimismo, cada sede participante podrá incorporar una selección de piezas documentales vinculadas históricamente con su municipio, escogidas entre los fondos de las Cortes de Aragón conforme a los criterios técnicos establecidos para garantizar la adecuada conservación y exhibición de las obras.

Esta opción permitirá complementar la muestra en cada sede sin alterar la coherencia del conjunto.

Nueve obras representativas de la historia aragonesa

La primera edición de 'Alma de Aragón' reúne nueve piezas que ofrecen una visión de la historia y la identidad de la comunidad.

Entre ellas se encuentran la Novissima Arragoniae Regni Tabula, uno de los mapas históricos más representativos del Reino de Aragón; los Fueros, Observancias y Actos de Corte, fundamentales para comprender la tradición jurídica aragonesa; las Coronaciones de los Serenísimos Reyes de Aragón; los Anales de la Corona de Aragón de Jerónimo Zurita, y la estampa dedicada a la Virgen del Pilar y al Reino de Aragón.

Novissima Arragoniae Regni. Cortes de Aragón.

El recorrido incorpora también documentos relacionados con la memoria visual del antiguo Reino de Aragón, episodios destacados de su historia y representaciones culturales que forman parte del imaginario colectivo aragonés.

Conservación y difusión del patrimonio

El proyecto forma parte del marco estratégico 'Impulsando nuestro legado', que agrupa las principales iniciativas destinadas a proteger, divulgar y proyectar el patrimonio material e inmaterial vinculado a las Cortes de Aragón y a la historia institucional de la comunidad.

Durante el acto, la presidenta ha concluido su intervención afirmando: "Conservar el patrimonio es una obligación. Compartirlo es una responsabilidad. Alma de Aragón nace precisamente para acercar nuestra historia, nuestro legado y nuestra memoria a todos los aragoneses".