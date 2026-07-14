Un pueblo de Aragón se convierte este fin de semana en un plató de cine con un reto de 24 horas

A las 12 del mediodía de este viernes 17 de julio se revelará el secreto mejor guardado del reto audiovisual del verano: el objeto y la palabra que los participantes del certamen ‘Belchite de película’ deben incorporar en sus cortometrajes rodados en 24 horas.

A partir de ese momento, tendrán un día por delante para idear, rodar, montar y presentar su pieza audiovisual completa, grabada enteramente en Belchite y su entorno.

“El reto audiovisual del verano está a punto de comenzar y no podemos estar más felices de dar la bienvenida a los 20 equipos que nos acompañarán este fin de semana.

En total son 154 las personas inscritas, que provienen de siete comunidades autónomas”, señala el director del festival, José Ramón Mañeru.

Albacete, Valencia, Madrid, Álava, Huesca, Murcia, Vizcaya, Logroño, Zaragoza y Belchite estarán presentes en la 9.ª edición del certamen, algunas por primera vez, otras con equipos que repiten experiencia.

Foto de archivo 'Belchite de película'. Belchite

“Chipén Audiovisual hemos participado desde la segunda edición, consiguiendo alzarnos con el premio a mejor guion en dos ocasiones, en 2024 y en 2025. Lo bueno es que seguimos aprendiendo; es un formato duro, pero ese ‘estrés’ de organizarnos a contrarreloj tiene mucha magia. Nunca olvidaré la sensación de escuchar al público reír y disfrutar durante las proyecciones con algo que nosotros hemos creado”, explica Miguel Ángel Ochoa, uno de los participantes más veteranos.

Para los nuevos equipos, es todo un desafío por descubrir: “Mucha gente de nuestro entorno nos hablaba muy bien de ‘Belchite de película’, así que nos apetecía mucho probar. Nuestro equipo está formado por profesionales de Valencia, Bilbao y Zaragoza, y para nosotros es la ocasión ideal para juntarnos y hacer un proyecto divertido y, a la vez, serio. Sobre todo, porque estamos buscando abrirnos camino en el sector del cine”, explica Rubén Siso, que participará por primera vez.

El abanico de participantes es amplio, con edades comprendidas entre los 12 y los 75 años.

Muchos jóvenes son estudiantes de audiovisuales, que han cursado sus estudios en centros de referencia como el CPA Salduie y el Instituto Los Enlaces de Zaragoza o la ECAM de Madrid.

“‘Belchite de película’ da visibilidad al talento joven de Aragón, pero también de otras partes de España. Recientemente, el festival fue declarado ‘Actividad de Interés Turístico de Aragón’ y es un lujo poder seguir despertando año tras año el interés y la expectación de tantos amantes del audiovisual. En estas nueve ediciones sumamos más de 1.250 participantes, cuyos trabajos nos permiten seguir difundiendo cultura, cine y territorio”, indica el alcalde de Belchite, Carmelo Pérez.

El concurso está organizado por el Ayuntamiento de Belchite con el apoyo de la Red de Festivales y Muestras de Cine de Aragón ‘Ara Film Fest’, Aragón Film Commission, Aragón TV, La Casa Encantada, Universidad San Jorge, Fundación Caja Rural de Aragón, Embou, MGS Seguros, Diputación Provincial de Zaragoza y Gobierno de Aragón.