Los Beltrán, la familia tras el restaurante más antiguo de España: ha dado de comer a reyes y a Penélope Cruz

La gastronomía y el arte de comer en España tiene cientos de años de historia. Aunque hay que remontarse hasta 1825 para llegar al momento en el que se concedió la primera licencia de restaurante, como hoy en día se conoce.

Lejos de lo que pueda parecer, este histórico establecimiento no se encuentra ni en Madrid ni tampoco en Barcelona. La antigua Casa Lac, fundada por una familia francesa con el mismo nombre, estaba ubicada en Zaragoza.

"El modelo de restaurante nace en Francia alrededor del siglo XVI y luego ya se exporta a lo largo de toda la geografía europea. El primero con estas características, que ofrece un menú a la carta, es Casa Lac, pese a muchos piensen que fueron otros como Lhardy, en Madrid, o Can Culleretes, en Barcelona", señala a este diario Cristian Aurensanz, gerente del restaurante en la actualidad.

Explica que estos establecimientos también son históricos, pero seguían otro formato. "Era diferente, no ibas de propio a comer ni tampoco tenías opciones para elegir. La mayoría eran hostales o posadas en las que pernoctabas y, de paso, te ofrecían comida. Pero había lo que había", recalca.

Así pues, en el siglo XIX Zaragoza logró ser pionera en el mundo de la hostelería. "En aquellos tiempos era un emplazamiento importante, aunque desconozco si Fernando VII vino personalmente a cortar la cinta", bromea el gerente.

Más de 200 años después, el establecimiento sigue abierto con la misma esencia del primer día. "Es un edificio histórico, no podemos cambiar nada de la fachada. Se conserva tal y como era en aquel entonces", asegura Aurensanz.

Fachada de Casa Lac, en el Tubo de Zaragoza. E.E Zaragoza

Dentro también se mantiene la misma esencia. "Las escaleras están basadas en las que había antes. Se construyeron a partir de imágenes antiguas y son fieles a las que, hace cientos de años, te llevaban a la parte de arriba, donde se servían las comidas", explica, entre otros detalles que aún se mantienen en el local.

Casa Lac cuenta con dos pisos. Actualmente se sirven las comidas en ambos, aunque antes no era así. "En el primer piso había una pastelería y en el de arriba estaba el comedor", detalla Aurensanz.

De hecho, en la propia fachada todavía pone "pastelería" junto a "restaurante", en honor y recuerdo de la historia y los comienzos del establecimiento.

Eso sí, la historia del restaurante no se cuenta solo en comidas. "Estuvo muchos años cerrado y ha sido muchísimas cosas más", asegura Aurensanz, detallando que, entre otras cosas, el mismo local ha llegado a ser "un ultramarinos y una chocolatería".

Reapertura en 2008

Casa Lac se reabre en el año 2008, "coincidiendo con la Expo de Zaragoza", puntualiza el hombre. "Hay que tener en cuenta que esta es una época muy buena, sobre todo, para la zona del Tubo, que vivió un antes y un después", recuerda.

Para el 2008, Aurensanz asegura que el Tubo "ya estaba saneado", pero que pocos años antes de que Zaragoza consiguiera la adjudicatura para la exposición mundial "la parte del casco antiguo era una zona 'mala' en la que había dos o tres bares que estaban abiertos, como el mítico local Texas, que seguían al pie del cañón".

"Cuando se le da la candidatura de la Expo a Zaragoza, se intenta buscar sobre todo restaurar toda la zona del casco antiguo. No deja de ser el centro de Zaragoza, tenía que ser un espejo en el que se viera reflejado el carácter de la ciudad, su hospitalidad, etcétera. Entonces, lo que se hace es remozar todo. Se reabre de nuevo El Plata, se empiezan a hacer locales y restaurantes nuevos y entonces se reabre también este restaurante", detalla.

La placa en la fachada de Casa Lac que señala su título como local más antiguo de España. E.E Zaragoza

A día de hoy todavía sigue al mando la familia Beltrán. "En su momento era Arturo Beltrán el que tenía el restaurante y, tras su muerte, lo llevan ahora sus hijas". Es entonces cuando el local, bajo la misma esencia de los inicios, reabre con un nuevo enfoque.

"Se restaura un poquito todo para volver a recuperar la imagen antigua. No es el original, sino lo que se hace es darle las hechuras del local tal y como estaba en las fotos que se tenían a principios del siglo XX", confirma.

En el 2010, entra la gestión de cocina con Ricardo Gil, originario de Navarra, a la cabeza. "Él decidió trasladar la oferta de verduras de ambas tierras. Aragón y Navarra son hermanas y las dos trabajan con mucha verdura y productos de la tierra", explica el gerente.

El interior del local, tras las reformas de 2008 que imitan a la antigua Casa Lac. E.E Zaragoza

Una puesta arriesgada, "pues no todo el mundo se siente atraído por este tipo de alimentos", pero que, sin duda, "fue un éxito". "En ese momento, el restaurante empezó a adquirir otra vez más fama", añade.

Así, productos como el espárrago blanco de temporada, las alcachofas, los pimientos de cristal, las cebolletas y la borraja se han convertido en las estrellas del establecimiento que han conquistado a las principales guías gastronómicas de España, como las de Michelín y Repsol.

Comensales de estrella

También a grandes actores y actrices, como Penélope Cruz o Aitana Sánchez Gijón, que no han dudado en pasar a deleitarse con el exquisito menú que se sirve en Casa Lac. También iconos del mundo del cómic como Francisco Ibáñez, el dibujante de Mortadelo y Filemón, que tras probar la comida en el restaurante Zaragozano dejó de regalo "un dibujo de un Mortadelo en el libro de visitas", recuerda Aurensanz.

Una estela que, ya en su día, se vivió en la antigua Casa Lac que acogió a grandes figuras de aquellos años como Benito Pérez Galdós o el rey Fernando VII.

El piso superior, donde se encuentra el restaurante imitando al antiguo. E.E Zaragoza

La historia del restaurante es inmensa. Y esto, precisamente, es lo que según el gerente hace tan especial al local. "Son tantos años que tanto los trabajadores como los propios clientes tienen su historia con Casa Lac. Por ejemplo, un hombre de 90 años vino hace poco y nos contó que, cuando esto era una chocolatería, celebró aquí su primera comunión. Recuerda la mesa donde se sentó y todo", cuenta el gerente.

Él mismo tiene su propia historia con el establecimiento. En este caso, una de amor. "Cuando entré a trabajar en el 2013 no esperaba encontrar, pocos meses después, a la que es mi mujer y la madre de mi hija. Ella también trabaja en Casa Lac", recuerda con una sonrisa.