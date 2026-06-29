El Monasterio de Veruela, joya cisterciense del siglo XII, abre sus puertas para acoger un concierto muy especial

El Monasterio de Veruela volverá a convertirse este verano en uno de los grandes escenarios culturales de Aragón con una nueva edición de Veruela Estival, el programa organizado por la Diputación de Zaragoza que combina música, patrimonio y actividades para todos los públicos.

La programación se desarrollará desde este fin de semana hasta finales de septiembre y tendrá como grandes reclamos el concierto acústico de Tako, el próximo 25 de julio, y una nueva edición del festival Veruela Verano durante el mes de agosto.

El recital de Tako será uno de los momentos más esperados del programa.

La histórica banda de Ejea de los Caballeros celebrará su 40 aniversario con un concierto en formato acústico en la iglesia del monasterio, en una actuación gratuita que servirá como antesala del festival Veruela Verano.

Debido a la gran expectación generada por el evento, la Diputación de Zaragoza ha establecido un sistema de invitaciones para garantizar el control del aforo y preservar el conjunto monumental.

Cada persona podrá retirar un máximo de cuatro invitaciones, disponibles desde este miércoles en la tienda de la Cerámica de Muel, en Zaragoza, y en las taquillas del propio monasterio, hasta completar la capacidad autorizada.

Además del concierto de Tako, Veruela Estival ofrecerá durante todo el verano una amplia programación de actividades culturales y de ocio para toda la familia.

La mayoría serán gratuitas, aunque algunas requerirán reserva previa por limitación de plazas.

Por su parte, las entradas para el festival Veruela Verano ya pueden adquirirse por nueve euros.

Tako

Fundada en Ejea de los Caballeros en 1984, Tako se ha consolidado como una de las bandas más representativas del rock aragonés y español.

Con veinte trabajos discográficos publicados y más de 800 conciertos en España y Latinoamérica, el grupo mantiene intacta una trayectoria marcada por letras de contenido social y un sonido fiel al rock urbano.

El concierto de Veruela formará parte de la celebración de su 40 aniversario y servirá también para presentar "XL", el álbum en directo grabado en la Plaza del Pilar, un trabajo que rinde homenaje a sus seguidores y reivindica la decisión de la banda de desarrollar toda su carrera desde Aragón.

Monasterio

El Monasterio de Veruela, fundado en el siglo XII a los pies del Moncayo, constituye uno de los conjuntos cistercienses mejor conservados de España y un referente del patrimonio histórico aragonés.

Tras la desamortización de 1835 se convirtió en un destino vinculado al Romanticismo y alcanzó especial relevancia con la estancia de Gustavo Adolfo Bécquer, quien escribió allí sus célebres Cartas desde mi celda.

Cada verano, este escenario monumental se transforma en un espacio de encuentro entre patrimonio y cultura, consolidando a Veruela Estival como una de las principales citas culturales de la provincia de Zaragoza.