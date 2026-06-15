Fecha confirmada: La Noche en Blanco llenará Zaragoza de cultura con más de 100 actividades gratuitas

Sara Fernández presenta la programación de La Noche en Blanco 2026. Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza volverá a vivir una nueva edición de La Noche en Blanco, el próximo sábado 27 de junio.

La iniciativa, de carácter gratuito y participativo, transformará la ciudad en un gran escenario cultural nocturno, invitando a vecinos y visitantes a redescubrir museos, salas de exposiciones, plazas, teatros y espacios patrimoniales desde una perspectiva diferente.

La principal novedad de la edición de 2026 será la incorporación de un espectáculo de gran formato en la plaza del Pilar.

A partir de las 22.00 horas, este emblemático enclave acogerá 'The Whale Street', una propuesta visual e inmersiva inspirada en la novela 'Moby Dick', que combinará teatro de calle, música en directo, danza y artes circenses.

El montaje contará con una gran ballena itinerante acompañada por el capitán Ahab y su tripulación, en una puesta en escena concebida para sorprender a espectadores de todas las edades.

Junto a esta gran cita escénica, La Noche en Blanco desplegará una amplia red de actividades en equipamientos culturales de toda la ciudad.

Participarán museos municipales, salas de exposiciones, teatros, el IAACC Pablo Serrano, La Aljafería, el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, centros cívicos, espacios patrimoniales, establecimientos del Centro Histórico y otros equipamientos culturales distribuidos por diferentes barrios.

Como es habitual, los museos municipales ampliarán su horario de apertura y podrán visitarse de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 00.00 horas. Además, el acceso será gratuito entre las 19.00 horas y la medianoche.

Uno de los principales atractivos de la jornada será el Festival Rompepuertas, una propuesta diseñada para acercar el patrimonio histórico a nuevos públicos mediante actividades de carácter contemporáneo y participativo.

La programación se concentrará especialmente entre las 19.00 y las 00.00 horas, con cinco horas ininterrumpidas de actividades simultáneas en tres espacios emblemáticos de la ciudad, todas ellas con entrada libre hasta completar aforo.

Museo del Foro de Caesaraugusta, 'Clandestinidades': El subsuelo romano de la ciudad se transformará en un refugio cultural secreto. Entre las ruinas arqueológicas se esconderá un teatro clandestino, complementado con sesiones de jazz en vivo con Juan Salamero Trio y un vibrante espectáculo de swing de la mano de Swing On. La magia correrá a cargo del ilusionista Luis Macías, las acrobacias de Ana Esteban y como broche de oro de la noche la rompedora propuesta de la drag Rita Loren.

El subsuelo romano de la ciudad se transformará en un refugio cultural secreto. Entre las ruinas arqueológicas se esconderá un teatro clandestino, complementado con sesiones de jazz en vivo con Juan Salamero Trio y un vibrante espectáculo de swing de la mano de Swing On. La magia correrá a cargo del ilusionista Luis Macías, las acrobacias de Ana Esteban y como broche de oro de la noche la rompedora propuesta de la drag Rita Loren. Museo del Teatro de Caesaraugusta, 'Feria de Artistas Emergentes': El majestuoso teatro romano albergará un gran escaparate del talento joven local. Los asistentes podrán participar activamente en talleres de collage, lettering, pulseras y tatuajes. El espacio contará también con un concurso de artes plásticas, un fotomatón gratuito para inmortalizar la velada y una ruleta con diversos premios. Todo ello estará amenizado por una banda sonora continua que transitará desde el intimismo de Jaime Povar al piano y Asier Candial a la guitarra, hasta las sesiones de Dj Donna y Dj Jooo0.

El majestuoso teatro romano albergará un gran escaparate del talento joven local. Los asistentes podrán participar activamente en talleres de collage, lettering, pulseras y tatuajes. El espacio contará también con un concurso de artes plásticas, un fotomatón gratuito para inmortalizar la velada y una ruleta con diversos premios. Todo ello estará amenizado por una banda sonora continua que transitará desde el intimismo de Jaime Povar al piano y Asier Candial a la guitarra, hasta las sesiones de Dj Donna y Dj Jooo0. Plaza San Felipe, Epicentro de Ritmo Urbano con 'Sal a la plaza': Al aire libre, la plaza latirá con una programación enérgica y heterogénea. El cartel incluye una exhibición de Beat Box de la mano del grupo Vodkarbonara, las acrobacias y ritmo callejero del Break Dance con el colectivo Maf, y el concierto en directo del artista zaragozano Arey. La traca final de la noche llegará con el célebre y concurrido Bingo Musical Rompepuertas, conducido en esta edición por los ritmos de Dj Cecuene.

También se sumarán a la iniciativa otros espacios municipales como las salas de exposiciones de La Lonja, Torreón Fortea, Montemuzo, la Casa de los Morlanes y el Centro de Historias, incluido el Museo del Origami, así como el Museo del Fuego y de los Bomberos.

Dentro de la programación destacará la participación del Festival Internacional de Danza Trayectos, que presentará en el claustro del Centro de Historias un espectáculo de danza contemporánea protagonizado por cuatro compañías y que concluirá con una verbena abierta al público. Asimismo, el Laboratorio Audiovisual del propio centro ofrecerá visitas guiadas para dar a conocer este espacio municipal dedicado a la creación y producción audiovisual.

Por su parte, Zaragoza Turismo ha organizado diversas actividades especiales fuera del horario habitual, incluyendo promociones y descuentos para recorrer la ciudad mediante el bus turístico diurno y nocturno, el Megabús y diferentes visitas guiadas temáticas que permitirán descubrir el patrimonio y la historia de la capital aragonesa desde nuevas perspectivas.