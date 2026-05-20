La IX edición de Belchite de Película homenajeará a Juanjo Artero con el Premio Trayectoria

Cámaras, sonidistas e incluso guionistas ya están estirando sus músculos creativos para el reto audiovisual del verano. Belchite de Película calienta motores para celebrar su IX edición del 13 al 18 de julio.

Un año más una veintena de equipos podrán poner a prueba sus habilidades para rodar cortometrajes exprés.

En apenas 24 horas deberán producir, grabar y montar una pieza audiovisual de entre 3 y 6 minutos con Belchite como escenario para optar a alguno de los ocho galardones del certamen. Entre ellos el Premio Belchite de Película, que otorga 1.500 euros.

“La creatividad de los equipos se pone a prueba desde el minuto uno; creemos que este es uno de los grandes atractivos de nuestra propuesta”, destaca el director del festival, José Ramón Mañeru.

Como en ediciones anteriores, los equipos se enfrentarán al rodaje con una incógnita que solo se despejará minutos antes de arrancar el festival: la palabra y el objeto secretos que deberán incluir de forma obligatoria en sus cortos.

“A veces supone un giro de guion, otras veces se integra de forma más natural…También se han dado ocasiones en las que han cambiado por completo su idea y el objeto o la palabra han acabado siendo el eje temático del cortometraje” señala José Ramón Mañeru.

Cartel IX Belchite de Película. Cedida.

Además, antes del festival los participantes podrán descubrir localizaciones, tanto en el Pueblo Viejo como en el nuevo y en sus inmediaciones, en una Jornada de Puertas Abiertas que tendrá lugar el sábado 4 de julio.

El alcalde de Belchite, Carmelo Pérez, ha destacado que “el Pueblo Viejo es también un escenario de rodaje excepcional, y muchos de los participantes en este certamen eligen grabar sus planos en alguna de sus calles, fachadas o monumentos”, lo que contribuye al esfuerzo de difusión del municipio.

El año pasado, Belchite de Película fue declarado “Actividad de Interés Turístico de Aragón” y este año el Gobierno de Aragón ha catalogado el Pueblo Viejo como “Espacio de Interés Turístico de Aragón”.

La sede de Caja Rural de Aragón en Zaragoza ha acogido esta mañana la presentación de Belchite de Película, donde se han dado todos los detalles de esta nueva convocatoria. Los interesados en participar podrán inscribirse desde el viernes 22 de mayo hasta el jueves 2 de julio.

La directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada Navarro, ha destacado que “Belchite de Película se ha consolidado como una cita cultural con identidad propia, capaz de unir cine, talento joven y territorio".

Asimismo, ha subrayado que "desde la Fundación Caja Rural de Aragón apoyamos este festival porque representa una forma cercana, innovadora y transformadora de impulsar la cultura y dinamizar el medio rural".

Presentación IX edición Belchite de Película Cedida.

Homenaje a Juanjo Artero, toda una vida en la pantalla

En esta nueva edición el galardón más importante, el Premio Belchite Película Trayectoria, se entregará al actor madrileño Juanjo Artero, en homenaje a sus más de 45 años vinculado al teatro, al cine y a la televisión.

El actor madrileño comenzó su brillante trayectoria en la interpretación a los 14 años en la mítica serie “Verano Azul”. Desde entonces ha recorrido todos los formatos de ficción: cine, televisión y, sobre todo, teatro.

Su carrera está plagada de títulos y personajes de gran éxito como “El comisario”, “No habrá paz para los malvados” o “Asesinato en el Orient Express”. Además, ha participado en dos de los primeros proyectos del director zaragozano Álex Rodrigo: “Libres” (2013) y “Un millón” (2014).

Juanjo Artero se suma así a Emilio Gutiérrez Caba, Luisa Gavasa, Mercedes Sampietro y Ramón Barea, galardonados con el Premio Belchite de Película Trayectoria en las últimas cuatro ediciones.

Un evento rodeado de actividades cinematográficas

Del 3 de junio al 17 de julio Belchite de Película tiene programadas una serie de proyecciones para acercar el mundo del audiovisual a diferentes públicos.

Los espectadores podrán visionar los cortometrajes ganadores de 2025, el corto documental “Lo mismo” (2025), de Eulalia Ramón y Anna Saura, el largometraje El río que nos lleva (1989) o el corto documental Lo mismo (2025), protagonizado por Juanjo Artero, entre otras películas.

Además, esta IX edición de Belchite de Película incorpora una gran novedad: l ciclo itinerante “Belchite de Película en la Comarca”. Una serie de proyecciones que se realizarán en Almonacid de la Cuba, Plenas y La Puebla de Albortón.

La intención de este ciclo es que pueda repetirse en próximas ediciones y rote entre los municipios del Campo de Belchite.

Además, el hall del Teatro alojará la exposición “Belchite de Película: 8 ediciones, 24 momentos”, una compilación de fotografías de los mejores momentos vividos en las ocho primeras ediciones de Belchite de Película, realizadas por el fotógrafo Luis Simón Aranda.