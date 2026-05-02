Un concurso de decoración floral de escaparates, anticipo de la nueva edición del Festival Zaragoza Florece

Organizado por la FECOM, participarán asociaciones de comerciantes de los barrios de Torrero, Las Fuentes, El Gancho, Barrio Jesús, La Jota, Santa Isabel y Casetas.

La FECOM (Federación del Consejo del Comercio de CEPYME Zaragoza), asociación que busca promover y apoyar el comercio de proximidad de Zaragoza, organiza en el marco de la celebración de la nueva edición del Festival Zaragoza Florece, la iniciativa "Zaragoza florece en sus barrios", con el objetivo de fomentar la dinamización del comercio de proximidad y poner en valor su contribución al cuidado y la vitalidad de los entornos urbanos.

FECOM, como entidad representativa y dinamizadora del tejido comercial de la ciudad, continúa promoviendo acciones que refuerzan el papel del comercio local como eje fundamental de la vida en los barrios, reconociendo su capacidad para generar actividad económica, cohesión social y entornos más atractivos y habitables.

La campaña pone el foco en la labor diaria de los establecimientos comerciales, que a través del cuidado de sus escaparates y fachadas contribuyen activamente a la mejora del paisaje urbano y a la construcción de una identidad de barrio sólida y cercana.

En este contexto, se ha organizado un concurso de decoración floral en el que los comercios participantes llenarán de color sus espacios con motivos inspirados en flores, con especial protagonismo de la margarita.

Participan asociaciones de comerciantes de los barrios de Torrero, Las Fuentes, El Gancho, Barrio Jesús, La Jota, Santa Isabel y Casetas. Se estima una participación aproximada de 150 comercios, a los que se podrán sumar otros establecimientos mediante una convocatoria abierta a través de redes sociales.

Se concederá un reconocimiento al mejor escaparate de cada barrio, así como un premio adicional entre los participantes en redes sociales, quienes deberán publicar un vídeo de su propuesta y etiquetar en ellos las cuentas @zaragozaflorece y @fecom2026.

La selección de los escaparates ganadores se llevará a cabo durante la semana del 11 de mayo, mediante equipos designados a tal efecto.

Como reconocimiento, los siete establecimientos premiados contarán con la intervención de Artesanos Floristas Aragoneses, que realizarán una decoración de sus escaparates con flor natural.

Con esta iniciativa, FECOM reafirma su compromiso con el fortalecimiento del comercio local, consolidando su papel como agente dinamizador que impulsa proyectos capaces de generar impacto positivo en los barrios y en el conjunto de la ciudad.