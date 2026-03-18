El Teatro Principal acoge uno de los musicales más esperados 'Goya, La melodía de una leyenda': "Es todo un reto"

Javier Godino en el papel de Goya y Erika Bleda en el de la Duquesa de Alba. E.E

Zaragoza combinará música y arte con un nuevo espectáculo. "Goya, La melodía de una leyenda" llega al Teatro Principal del 25 de marzo al 5 de abril. Esta producción está impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón en honor al Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya.

Este musical, creado por el compositor Tom Vega y producida por Showprime, se sitúa como una de las propuestas culturales para reivindicar la figura del artista a través de dramaturgia contemporánea, música en directo y una potente puesta en escena.

Y es que la música es uno de los pilares básicos con los que se genera una experiencia escénica vibrante y emocional que se aleja de la historia tradicional. Así, utiliza 24 canciones originales, una incluso dedicada a la capital aragonesa y géneros actuales como el pop.

La historia narra los 30 primeros años de la vida de Goya y, a partir de ahí, se observa su parte más cortesana. También todas las dificultades que vive como la Reconquista o sus relaciones con la realeza.

Toda una trama que hace viajar al espectador a la vida del pintor para entender a un hombre complejo, atrapado entre el poder, la censura, el amor y la política.

Se trata, además, de una obra llena de contrastes, conflictos y giros dramáticos, guiada por un hilo conductor ligero para entender y aprender, también, parte de la historia, incluso con tintes de humor. Y es que uno de los hilos narrativos más destacados es a través de la figura del pintor Diego Velázquez, referente del artista que actúa como guía del mismo.

Asimismo, la historia se enriquece con figuras clave como Godoy, la reina María Luisa o la Duquesa de Alba y su supuesta historia de amor.

Esta producción que desarrollará 10 sesiones en Zaragoza, está recorriendo 12 ciudades españolas y concluirá en Madrid a finales de año.

Elenco y equipo creativo

Un musical que cuenta con el texto de Ignasi Vidal y la dirección de Juan José Afonso. Además, el elenco está formado por Javier Godino en el papel de Goya o Erika Bleda como la Duquesa de Alba. Según los actores, esta interpretación ha sido un honor, aunque también una responsabilidad.

"Primero hemos estudiado la historia y después el carácter de los personajes", ha explicado Godino. Por su parte, Bleda, ha querido remarcar que, sobre todo, han querido ser "fieles" a la interpretación.

Además, si hay algo que tienen claro tras su llegada a Zaragoza, es todo "el amor que sienten los aragoneses por la figura de Goya", lo que genera una mayor expectación para que se abran las puertas del Teatro Principal ante esta obra.

Zaragoza, escenario clave

Y es que este musical llega al Teatro Principal, "su escenario más esperado", porque adquiere un valor simbólico al celebrarse en la ciudad donde creció el artista. Además, consolida una programación diversa que pretende conmemorar y situar a la figura del artista tanto a nivel nacional como internacional en su Bicentenario.

Así lo ha expresado la concejala de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, quien ha señalado que Goya es una de las figuras más influyentes. "Hay que difundir su legado", ha expresado.

En esta misma línea ha estado José María Turmo, Gerente del Patronato de las Artes Escénicas: "Ha sido inspiración de muchas obras de teatro legendarias, cine, danza o música", ha enumerado.

Aunque ha asegurado que presentar este musical es todo "un reto", pero que "la calidad será excelente con días intensos" en la ciudad de Zaragoza.

Una apuesta que tiene como objetivo que todos pongan la mirada en Goya y que los aragoneses estén orgullosos. Así lo ha indicado el Director General de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui: "Es muy importante reconocer el legado de Goya para construir un Aragón mejor y ser reconocido por el resto de España", ha concluido.