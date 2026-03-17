Laia Guerrero, emprendedora: "El Trabajo Social no es solo para cuando todo explota, también es prevención"

Este 17 de marzo, en el marco del Día Mundial del Trabajo Social, la mirada se posa sobre una profesión que, desde 2008, reivindica la Federación Internacional de Trabajadores Sociales como motor de cambio social, justicia y bienestar comunitario.

En ese contexto, la joven zaragozana Laia Guerrero encarna una nueva generación que reinventa el oficio.

Su proyecto, Taburete Social, busca algo aparentemente sencillo pero profundamente transformador: acercar el Trabajo Social a la vida cotidiana de cualquier persona.

Formada en salud mental, cooperación internacional y acción humanitaria, su trayectoria le ha permitido detectar un patrón repetido: "el problema casi nunca es la falta de ganas, sino todo lo que pesa alrededor", afirma. Incertidumbre, cuidados, burocracia o falta de red son, según explica, los verdaderos condicionantes que moldean las decisiones vitales.

Desde esa experiencia nace Taburete Social, una iniciativa que propone lo que ella misma define como "ingeniería humana": menos discurso abstracto y más planes concretos que encajen en la realidad de cada persona.

Laia Guerrero.

"Acompaño a leer el contexto social y emocional y a construir itinerarios de vida personalizados que sean claros, realistas y sostenibles", señala.

Su trabajo consiste, en esencia, en traducir problemas complejos en necesidades concretas y conectarlas con recursos, profesionales y apoyos. "Mi rol es ser conectora de recursos; es decir, que la ayuda llegue sin laberintos", resume.

El proyecto se articula en varias líneas, entre ellas el llamado 'GPS social', un servicio que invita a parar, analizar el contexto y trazar rutas viables.

El proyecto es crear una red pensada para profesionales del ámbito social bajo un lema claro: "apoyo al que apoya".

Pero emprender en lo social, como en cualquier sector, no está exento de retos. "Emprender te pone delante un espejo cada día: decidir, priorizar, sostener límites… y aun así seguir construyendo", explica Laia.

En su experiencia hay espacio para la duda y la vulnerabilidad, pues vive días en los que "todo parece encajar" pero también otros en los que "una sola reunión lo tambalea todo".

Para ella, lejos de ser un fracaso, ese proceso de emprendimiento forma parte del aprendizaje.

En su discurso también hay una reivindicación clara del Trabajo Social como algo más que una respuesta de emergencia. "El Trabajo Social no es solo para cuando todo explota, también es prevención y vida cotidiana", defiende.

Esa visión conecta directamente con el espíritu del Día Mundial del Trabajo Social que se celebra hoy: visibilizar una profesión que, muchas veces, opera en segundo plano pero resulta esencial para el equilibrio en la sociedad.