Zaragoza acogerá una gran exposición sobre los 200 años de legado de Goya con obras nunca vistas en 2027

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante la presentación de 'Doscientos años con Goya' Daniel Marcos Ayto Zaragoza

Zaragoza acogerá una ambiciosa exposición sobre Goya en 2027. Enmarcada en el bicentenario del artista aragonés más universal, la capital aragonesa se adelanta un año a la celebración para celebrar el legado de Francisco de Goya.

Así lo ha anunciado este lunes la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, como una "exposición de mirada amplia por el legado de Goya en todas sus disciplinas artísticas y toda la trascendencia que ha tenido en estos 200 años".

La exposición bajo el nombre 'Doscientos años con Goya' se podrá disfrutar en la Lonja desde el día 16 de abril de 2027 hasta el 8 de agosto.

"La exposición va a dar una mirada amplia de lo que es Goya en su conjunto. Acogerá también obras de otros artistas que han tenido una fuerte influencia por parte de nuestro pintor más universal", ha detallado la regidora.

Así, se trata de un proyecto cultural que se enmarca dentro del Bicentenario y estará comisariado por Pedro J. Martínez Plaza, conservador de la Pintura del siglo XIX del Museo Nacional del Prado. El museo ha sido clave para la celebración de esta gran exposición gracias a la cesión de obras, entre ellas, de Goya.

La acogida de esta muestra, como ha explicado la alcaldesa, va a suponer "una oportunidad para Zaragoza en todos los sentidos": "Oportunidad cultural, porque nos sitúa en el centro del gran relato internacional sobre Goya y su legado. Oportunidad académica, porque atraerá a estudiosos, historiadores del arte, conservadores, críticos y creadores".

También supondrá una oportunidad para la ciudad "generando turismo cultural de calidad, actividad económica, reputación y orgullo".

Tres obras nunca vistas en Zaragoza

Durante la presentación también ha tomado la palabra el comisario de la exposición, Pedro J. Martínez Plaza, el cual ha valorado este proyecto como el "más ambicioso que se podía hacer" por lo que "hemos elegido lo mejor entre lo mejor".

Según ha avanzado, la muestra va a contener entre 120 y 130 obras con más de 60 instituciones implicadas que han cedido obras y 40 artistas.

El Museo del Prado aportará 13 obras de arte, además de diversos documentos de archivo y piezas procedentes del Fondo Antiguo de su Biblioteca.

De esas 13 obras, 10 son pinturas, y 6 de ellas son de Goya, varias seleccionadas de forma excepcional.

Entre los préstamos destacan tres pinturas de Goya de la colección del Prado que nunca antes se han visto en Zaragoza: 'Un garrochista', 'Aves muertas' y 'El borracho'.

Asimismo, 'El Coloso' volverá a verse en Zaragoza más de 30 años después, ya que fue prestado por última vez a la ciudad en 1996.

Esta muestra contará con más de 40 artistas, entre los que se encuentran figuras esenciales de los siglos XIX y XX. Destacan especialmente Pablo Picasso y José Gutiérrez Solana, los artistas mejor representados en la muestra, con tres obras de Picasso y cuatro de Solana.

Junto a ellos, el recorrido incluye obras de Édouard Manet, Mariano Fortuny, James Ensor, Ignacio Zuloaga, Julio Antonio, Antonio Saura, Hans Hartung o Robert Rauschenberg, así como de creadores menos conocidos pero decisivos en la revalorización de Goya, como Romero Ressendi o Castelao.

A lo largo del recorrido, estas obras dialogarán con más de una decena de pinturas y estampas de Goya, entre ellas el 'Retrato de Pedro Mocarte', procedente de The Hispanic Society of America, y 'El vuelo de las brujas', del Museo del Prado.

'Doscientos años con Goya' aborda la influencia de un gran pintor español en la totalidad de las disciplinas artísticas: pintura, escultura, grabado, artes decorativas, fotografía, literatura, música, teatro, cine, moda y cultura popular.

Incluye también una reflexión específica sobre la presencia de Goya en la literatura, con referencias a autores como Emilia Pardo Bazán y Aldous Huxley, así como un destacado conjunto de proyecciones audiovisuales y grabaciones sonoras, entre ellas una grabación realizada en Zaragoza expresamente para la exposición de una pieza de la zarzuela Pan y toros, de Francisco Asenjo Barbieri.

Por otro lado, presta especial atención a la presencia femenina en la recepción del legado goyesco, con obras de Rosario Weiss, una obra literaria de Blanca de los Ríos y un fragmento mural con un texto de Pardo Bazán, integrado en el recorrido expositivo.