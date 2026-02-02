La VIII Gala de la Fundación Sesé destinará lo recaudado a "humanizar" la UCI pediátrica del Miguel Servet

La Gala de la Fundación Sesé vuelve con una nueva edición. Esta cita anual destina el dinero conseguido con la venta de entradas a una acción solidaria concreta. Este año, el beneficio obtenido ayudará a equipar la nueva Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario Miguel Servet.

La VIII Gala Fundación Sesé tendrá lugar el próximo 2 de marzo a las 20.00 horas en el Auditorio de Zaragoza con la actuación de 'God Save The Queen'. Esta banda tributo argentina es considerada por la revista Rolling Stone como "el mejor homenaje a Queen del mundo". Por eso, todos los aragoneses que se animen a asistir y compren su entrada, contribuirán a mejorar la UCI pediátrica de Zaragoza.

Así lo ha contado el Dr. Juan Pablo García, jefe de sección de UCI pediátrica del Hospital Miguel Servet, en una entrevista a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, donde ha explicado la importancia de esta gala y dónde se invertirá el beneficio de esta iniciativa.

Pregunta.- ¿Cuáles son hoy los principales retos a los que se enfrenta una UCI pediátrica en el día a día?

Respuesta.- Nosotros queremos que los pacientes estén lo mejor posible durante su estancia en el hospital. Por lo que, el gran reto es hacer de este lugar un espacio más favorable, acogedor y menos hostil tanto para los pacientes como para los familiares. En definitiva, que sea lo más humano posible.

P.- ¿Qué impacto real puede tener una iniciativa solidaria como esta en el funcionamiento de este espacio?

R.- El impacto es total, porque el dinero recaudado irá destinado a mejorar la unidad. No hay duda de que es un beneficio muy grande e importante para todos.

La idea es cambiar el espacio para que los niños se sientan protegidos y cuidados en un entorno agradable. De hecho, consideramos que es un factor muy importante para disminuir el estrés que pueden llegar a tener y que puede afectar directamente a su mejoría clínica.

Interior de la sala de UCI pediátrica del Hospital Miguel Servet. E.E

P.- ¿Podría adelantar alguna mejora que puedan tener en mente a raíz de esta iniciativa?

R.- Entre las mejoras que podremos realizar es que la unidad cuente con boxes individuales, algo muy necesario. Ahora las familias y los niños no disponen de tanta intimidad como nos gustaría, ya que permanecen en una sala grande en la que todos los pacientes están juntos.

Por eso, gracias a la nueva unidad, queremos conseguir que cada niño se sienta como en casa. Estar aquí es una situación difícil, pero al menos durante su estancia podrán estar en una habitación más acogedora.

La idea también es que puedan recibir más visitas de sus familias, lo que contribuye a hacer la estancia más agradable. Además, se va a realizar una mejora de los espacios comunes, y eso pasa por tener una sala de espera más confortable.

P.- ¿Cómo fue el momento en el que contactasteis con la fundación?

R.- Nosotros contactamos con Fundación Sesé para transmitirles la necesidad de mejorar la UCI pediátrica de este hospital. Tras conocer que el Gobierno de Aragón iba a invertir en su mejora, queríamos que colaborasen con nosotros para dar ese impulso adicional de humanización y de mejorar determinadas estancias. Desde el principio fueron muy receptivos al proyecto y les pareció una idea muy buena.

Dibujos que han realizado los niños y niñas que han estado en la UCI pediátrica. E.E

Cuando finalmente nos contaron que los beneficios de la VIII Gala Fundación Sesé irían destinados a nuestra unidad, fue una alegría inmensa para todos. Es muy importante darle visibilidad a lo que es una UCI pediátrica.

P.- En esta misma línea, ¿qué ha sido para usted que la sociedad se implique en esta causa?

R.- Es muy emocionante saber que hay personas que van a participar en la iniciativa. Seguramente, todos conocemos a alguien que en algún momento de su vida ha tenido un hijo que ha pasado por la UCI.

Este es un proyecto transversal que afecta a todos los niños aragoneses y queremos que sea una iniciativa integradora para todos los ciudadanos. Que vean el hospital como parte de ellos y no como un ente separado de la sociedad. De este modo, quienes asistan a la Gala van a sentirse partícipes de un proyecto tan ilusionante como este.

Por eso, con este proyecto, no solo buscamos la dotación económica que se va a obtener, queremos que la sociedad aragonesa conozca de verdad el valor de disponer de una nueva UCI Pediátrica. Ahora mismo contamos con 9 camas de cuidados intensivos y, con la nueva unidad —que recordamos que es de referencia para todo Aragón y también para provincias cercanas— pasaremos a tener 10.

Detrás de todo esto hay un equipo de profesionales que está y estará siempre cuidando de lo más importante que tenemos: la salud de los más pequeños.

P.- Por último, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a las personas que van a participar en la Gala?

R.- Lo más importante es agradecer que vayan a querer colaborar con un proyecto solidario como este, porque su participación es fundamental para llevar a cabo una iniciativa como la de la Fundación Sesé. Van a poder ayudar a todos los niños aragoneses que se encuentran en la UCI pediátrica y a los que en algún momento puedan necesitarla.

Al final, tienen que estar orgullosos de participar en un proyecto tan esperanzador y beneficioso para los niños de Aragón.