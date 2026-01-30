Nuevo artista confirmado para el Festival Pirineos Sur: regresa a Lanuza una leyenda de la salsa con 13 Grammy Latinos

El festival Pirineos Sur celebrará este año su XXXIII edición del 9 al 26 de julio y regresará a Lanuza con un cartel al que se suma la leyenda de la salsa Rubén Blades, que presentará su último trabajo, Fotografías

El reconocido cantautor actuará el domingo 19 de julio con la Roberto Delgado Big Band, integrada por 20 músicos panameños que lo acompañan desde el año 2010.

El consolidado músico, actor y político fue una figura central de la revolución de la salsa en Nueva York durante la década de 1970.

Rubén Blades. Federico Galbraith

Sus álbumes emblemáticos de salsa afro-cubana clásica incorporan influencias y sonidos de todo el mundo, así como sus grandes éxitos con letras elocuentes y un fuerte contenido social: Pedro Navaja, Plástico, Decisiones o El padre Antonio y el monaguillo Andrés.

Durante su larga carrera ha logrado 12 premios Grammy y otros 13 Grammy Latinos, el último de ellos a mejor Álbum de Salsa por Fotografías, su nuevo trabajo.

Melanie Santiler

Además de Blades (cuyos espectaculares conciertos están considerados dentro de los mejores que se han presenciado previamente en el festival), se ha confirmado la actuación de Melanie Santiler, que abrirá la noche.

La cubana de 24 años es una joven promesa del pop de su país y en 2024 fue incluida por la revista Rolling Stone en la lista "Una nueva generación de artistas poniendo en alto a Puerto Rico y el Caribe”.

En próximas fechas se darán a conocer el resto de nombres que faltan por completar el cartel del festival, que continuará con su apuesta por la variedad y accesibilidad para todos los públicos.

Con la incorporación de Blades se confirma la apuesta de Pirineos Sur por grandes artistas internacionales como el sueco José González (artífice del gran hit Heartbeats con más de 638 millones de escuchas en Spotify y quien acaba de anunciar el primer single de su esperado quinto álbum Against the Dying of the Light), Rufus Wainwright o la banda de britpop por excelencia Suede, además de otra de las formaciones responsables del boom latino actual como Bomba Estéreo, quien fue la única banda invitada durante el primer concierto de Bad Bunny en Medellín, celebrado hace una semana.

Todas estas estrellas convivirán con consolidados y nuevos nombres del panorama estatal, como Nacho Vegas, La M.O.D.A, Carlos Ares, Dani Fernández, Valeria Castro, La Fumiga, Hens y ETS. Un elenco que ha generado muchas expectativas, puesto que casi todos ellos han lanzado disco muy recientemente o están a punto de hacerlo.

La venta de entradas sigue disponible en www.pirineos-sur.es.