Alex Brindis presenta en Zaragoza su primera novela, basada en hechos reales y marcada por la introspección

'Te vi llorando debajo de una escalera' es una novela basada en hechos reales de Alex Brindis que derriba las fronteras entre la vida, la muerte y el mundo de los sueños.

Ópera prima íntima y conmovedora, transforma el dolor en belleza y nos invita a mirar de frente el alma humana.

En la tarde de este jueves, 15 de enero, Brindis ha presentado su libro en el Teatro de las Esquinas en un encuentro íntimo y especial, que ha reflejado a la perfección la magia del libro.

Descrita por sus primeros lectores como "mágica, extraordinaria y diferente", la novela se mueve entre la belleza de un poema y el misterio de un thriller espiritual, explorando la conexión esencial entre la vida, la divinidad, el amor y el universo.

"La historia empieza con ese niño que se escondía debajo de una escalera porque lloraba y no sabía por qué", ha relatado el autor a El Español de Aragón.

"Se escondía para que no le preguntaran por qué lloraba y no saber qué contestar, para que no pensaran que estaba loco". Ese niño es el germen de una novela que, según Brindis, recoge vivencias que se remontan "a muchas generaciones atrás".

'Te vi llorando debajo de una escalera' de Alex Brindis

A partir de ese dolor inexplicable, el protagonista comienza una búsqueda de la felicidad junto a su hermano. "Como no sabía por qué lloraba, empezó a idear estrategias para sentirse feliz", ha explicado el escritor, quien ha añadido que ambos llegaron a pensar que ese sufrimiento "podía venir de universos paralelos o incluso del peso de generaciones pasadas que no pudieron vivir, solo sobrevivir".

La novela se adentra también en el mundo de los sueños como espacio de exploración espiritual. "Aprendieron a manejar sus sueños, a volar, a transportarse, y dentro de ellos a contactar con esos seres del pasado que habían quedado atorados", ha señalado Brindis. Todo ello conduce a una idea central: "Al final, todo está conectado: el tiempo, el espacio, la vida y la muerte".

El autor reconoce que resulta difícil encasillar la obra en un solo género: "No se sabe si es realismo mágico, autobiografía o incluso un thriller espiritual".

El libro comenzó a tomar forma durante la pandemia, cuando Brindis recuperó antiguos textos personales. La idea surgió mientras borraba documentos, encontró varios escritos interesantes y los compartió con un amigo escritor que le animó a convertirlo en novela.

"Me dijo 'Está espectacular para hacer un libro, pero te quedaría un libro de autoayuda, ¿Por qué no mejor haces una novela del personaje haciendo todos estos procesos? Y así lo he hecho, el protagonista va superando esos altibajos", ha explicado Brindis.

"Son experiencias que parecen irreales, pero son mágicas… porque la vida es mágica", ha terminado.

Sobre el autor

Alex Brindis nació en México y actualmente reside en Zaragoza. Es autor de narrativa introspectiva y espiritual, y su obra explora la conexión entre la conciencia, la memoria y el sentido de la existencia.

Especialista en marketing social, comunicación consciente y responsabilidad corporativa, diseña modelos y estrategias que impulsan el crecimiento de las empresas a través de enfoques que integran el bienestar de las personas y el entorno.

Es conferencista y profesor universitario, con formación en Responsabilidad Social y un MBA. Su vida gira en torno a trabajar con y para los demás, guiado por una visión luminosa de la existencia y la convicción de que la belleza del mundo no se crea, se descubre al observar con profundidad los detalles más sencillos, tanto en lo que nos rodea como en lo más íntimo de nuestro ser.