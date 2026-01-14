Un bar del centro de Zaragoza, epicentro del mejor humor durante 10 días: "Estamos muy orgullosos del cartel"

Las paredes de un bar del centro de Zaragoza se llenarán de risas, humor y buen ambiente durante 10 días, del 16 al 25 de enero, con Zaraguasa. El mítico festival celebra su 18ª edición, alcanzando la mayoría de edad como epicentro del humor en Zaragoza. Sin duda, una cita imprescindible en la capital aragonesa.

Como viene siendo habitual durante los últimos cuatro años, desde que cerró el bar Juan Sebastián, el festival tiene lugar en el Refugio de El Crápula (calle Mayor, 56). En esta sede se ha presentado este martes el festival con la presencia de Mariano Bartolomé y Juako Malavirgen, directores Zaraguasa, junto a Yolanda Blanco, actriz reconocida este año con el premio José el Niño, galardón que distingue trayectorias vinculadas al humor y la escena cultural.

Con motivo de su mayoría de edad, este 2026 Zaraguasa trae un cartel de lujo, del que los organizadores se muestran muy “orgullosos”. Tal y como han explicado, se trata de una propuesta diversa que combina comedia local y nacional, diferentes estilos humorísticos, combinada con música.

La nueva edición ofrecerá shows de comedia, sketches, stand-up y sátira para públicos diversos.

Programación

Este mismo viernes 16 de enero será el pistoletazo de salida al festival con entrada libre. Lo hará a las 21.00 con los Comedydos, un show de sketches y humor dinámico a cargo del dúo cómico.

A partir de ese día, para disfrutar del mejor humor, será necesario adquirir entrada, que ya está a la venta en la página web de elcrapula.es.

El sábado 17 de enero, a las 19.00, será el turno de Colectivo Desastre, una propuesta coral que mezcla stand-up y humor alternativo, y a las 17.00 y 21.00 del doble cartel formado por Iggy Rubín y Beñat Iturbe, dos de los nombres más destacados del panorama nacional actual.

El domingo 18 de enero, a las 19.00 horas, será el turno de Juako Malavirgen, con su monólogo cómico-musical, una propuesta ya clásica en la escena aragonesa que combina canciones satíricas y humor irreverente. Como reto, el humorista se propone interpretar 25 canciones en 1 hora y media.

Tras un descanso de lunes, martes y miércoles, la programación continuará el jueves 22 de enero, a las 21.00, con Xavi Daura y Arnau García, en una noche dedicada al post-humor y el surrealismo.

El viernes 23 de enero, también a las 21.00 horas, actuará Darío Mares, con un espectáculo de stand-up de autor, mientras que el sábado 24 de enero llegará la comedia de sello local de La María Rosa a las 19.00 horas, seguida a las 21.00 horas por el monólogo de Vanessa Valero, con un estilo directo y muy cercano al público.

Premio a Yolanda Blanco

El viernes 23 se le entregará el premio José el Niño a la actriz Yolanda Blanco. Como han manifestado en el acto de este martes, siempre con su toque humorístico, es para “el cómico del año”, aunque reconocen que ellos se lo dan a “amigos”.

Yolanda Blanco es principalmente conocida por sus apariciones en el programa de Aragón Televisión, Oregón TV.

El Festival Zaraguasa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Zaragoza, Aragón en Vivo, Cervezas Alhambra y El Refugio del Crápula.