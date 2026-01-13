Confirmado por el Ayuntamiento: estos son los 7 barrios de Zaragoza que tendrán hogueras por San Antón

Los barrios de Zaragoza se preparan para celebrar las tradicionales hogueras de San Antón, una festividad que se conmemora cada 17 de enero.

"Para las hoguericas de San Antón, el que no traiga leña, no comerá turrón". Este dicho popular aragonés se recuerda cada año por estas fechas.

Muchos pueblos de la comunidad organizan hogueras en sus plazas, y la ciudad de Zaragoza no quiere perderse esta tradición y sus barrios también encenderán la llama este sábado.

El Ayuntamiento de Zaragoza está tramitando los permisos, de tal forma que hasta ahora se han autorizado siete hogueras en distintos distritos y barrios rurales, tras contar con los permisos municipales de Bomberos y Protección Civil y de Parques y Jardines para garantizar la seguridad.

Las autorizadas hasta el momento son las siguientes:

Casablanca: Explanada Embarcadero solicitada por la Junta Municipal.

Santa Isabel: Confluencia entre la Avenida Real Zaragoza y la calle 16 de julio (solar espartidero), solicitada por la Junta Municipal.

El Rabal: Explanada Estación del Norte, solicitada por la Asociación de vecinos Tío Jorge Arrabal.

Parque Venecia: Parcela ubicada entre la calle Piranesi y la avenida Puente de los Suspiros.

Peñaflor: Parking en la trasera del centro cívico en la calle Tajada, solicitado por la Asociación de vecinos Río Gállego.

Monzalbarba: Explanada detrás del Pabellón Deportivo Municipal Cecilio Pallarés, solicitado por la Junta de Monzalbarba.

La Cartuja Baja: Explanada posterior del Pabellón Deportivo Municipal de la Cartuja Baja en la avenida Constitución solicitado por la Junta municipal.

Por otro lado, no se ha autorizado la hoguera solicitada por la Asociación Cultural Peña Los Arqueros, en el barrio de Arcosur, ya que la ubicación propuesta (Calle Salomón y la Reina del Saba) no cumple con los informes favorables pertinentes.