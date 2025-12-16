La versión teatral de 'Un monstruo viene a verme' llega al Teatro Principal de Zaragoza el 17 de diciembre

Tras pasar de las páginas a la pantalla grande, ‘Un monstruo viene a verme’ llega al escenario del Teatro Principal.

Lo hará desde mañana miércoles y hasta el próximo domingo, en una versión que sigue hablando sobre cómo enfrentarnos a nuestros propios miedos, de la mano de la compañía LaJoven junto a la Asociación Española contra el Cáncer.

Elisa Hipólito da vida a Conor, un chico de 13 años con una pesadilla recurrente, llena de oscuridad, de viento y de gritos, desde que su madre cayó enferma. Pero una noche, todo cambia: el tejo frente a su casa se convierte en un monstruo que le contará tres historias con una condición, que Conor le narre una cuarta.

Noche tras noche, Conor vivirá nuevas aventuras que le darán el valor suficiente para hacer frente a la verdad. Cristina Bertol y Roger Berruezo interpretarán a sus padres y Antonia Paso, a su abuela, mientras que Eduardo Aguirre de Cácer e Iker Lastra se transformarán en el monstruo. Completan el reparto Leyre Morlán, Raúl Martín, Nadal Bin y Fernando Sainz como los compañeros y el profesor de Conor.

‘Un monstruo viene a verme’ habla del difícil tránsito entre la infancia y la adolescencia, un momento complicado en el que Conor deberá aceptar que la incertidumbre es parte de la existencia.

Además, se enfrentará a monstruos como la enfermedad, el acoso escolar y la soledad, a los que vencerá reuniendo valor a través de la fantasía.

Con este proyecto, la Asociación Española contra el Cáncer y LaJoven se unen para conciencias y mejorar la educación emocional de los jóvenes a través del teatro.

Forma parte del programa ‘Todos contra el Cáncer’, para acabar con el tabú en torno a esta enfermedad, perderle el miedo a visibilizarla y normalizar su realidad social y emocional.

La obra podrá verse desde este miércoles al domingo a las 19.00. Las entradas tienen un precio de entre 5 y 25 euros, con bonificación en la función de mañana miércoles. Las localidades pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Principal, en su web y a través de entradas.ibercaja.es.