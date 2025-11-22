Luz, organizadora del concurso de villancicos de la Asociación Cantal: "Queremos recordar el sentido cristiano de la Navidad"

La Asociación Cantal vuelve a dar la bienvenida a la Navidad con su tradicional concurso interescolar de villancicos, un certamen que lleva más de 30 años celebrándose con el objetivo de "recordar el sentido cristiano de la Navidad".

El Auditorio de Zaragoza acogerá de nuevo este festival el sábado 13 de diciembre a las 17.00. Las entradas, puestas a la venta esta misma semana, ya han alcanzado la mitad del aforo.

Luz Azuero, organizadora del concurso, explica a El Español de Aragón que los preparativos requieren un trabajo constante: "Cuando terminamos uno ya empezamos a pensar en el año que viene".

En la organización participan decenas de personas: "Madres, padres, niñas y monitoras se vuelcan para que sea un día estupendo".

Cantal es una asociación familiar cristiana sin ánimo de lucro, y todos los preparativos salen adelante "con mucha generosidad de los voluntarios y patrocinadores".

Actuación de un colegio en el concurso de villancicos de la asociación Cantal. Fotocrata Asociación Cantal

La religión está de actualidad, no por la llegada de la Navidad, más bien por la marea cultural que reivindica el sentido espiritual de la persona, desde la película recientemente galardonada ‘Los domingos’, pasando por la conversión del reguetonero Daddy Yankee, hasta el aclamado disco de Rosalía.

"El cristianismo siempre estará de moda porque yo pienso que el corazón humano tiende a lo trascendente. El mismo Dios se ha hecho niño, para decírnoslo. Y me alegra lo que se ve claramente ahora, que hay un renacer espiritual en la juventud, que ya está un poco hastiada de lo material, de lo plano… echa en falta ese misterio de la vida que sí lo tiene lo divino", afirma Azuero.

Para ella, los villancicos representan un patrimonio cultural y espiritual especialmente arraigado en Aragón, vinculado también a la tradición de la Virgen del Pilar. "Nos ayudan a recordar actitudes del corazón a las que debemos volver, hacer una introspección al corazón y fomentar esos sentimientos de paz, generosidad y amor que es precisamente de lo que trata la Navidad", reflexiona la gerente de la asociación.

Cantal lleva más de 60 años en Zaragoza y se define como una asociación de familias que ofrecen formación humana y cristiana. "Queremos que las socias sean personas felices y que siembren alegría a su alrededor", explica Azuero.

Al centro acuden chicas de entre 9 y 18 años, y también se organizan actividades para sus madres y padres, con el objetivo de fomentar un ocio saludable, el estudio y la sensibilidad hacia los demás: "Queremos que las chicas que vienen por el club sueñen con un mundo mejor pero, sobre todo, que lo construyan", afirma Luz.

Concurso de villancicos Cantal

Cerca de 700 niños y niñas de diferentes colegios de la ciudad cantarán villancicos tradicionales para dar la bienvenida a la Navidad en el Auditorio de Zaragoza el próximo 13 de diciembre.

Desde las cinco de la tarde, 14 grupos presentarán su propuesta; y mientras un jurado profesional delibera, se llevará a cabo una rifa solidaria con regalos donados por diferentes comercios y empresas aragonesas.

Un grupo participando en el concurso de villancicos de la Asociación Cantal. Fotocrata Asociación Cantal

En esta edición el jurado que decidirá qué grupo se lleva el premio estará formado por Alizia Romero, Alberto Magán Ciervide, Susana Garrido y un matrimonio de la asociación: Loreto Martin y Francisco Leiva.

Alizia Romero es una reconocida experta en técnica vocal, directora de coros y pedagoga internacional. Compagina su actividad artística con la docencia universitaria y la creación de proyectos formativos, entre ellos la primera formación universitaria en España para vocal coaches.

Con experiencia en coros infantiles, juveniles y adultos de distintos países, actualmente dirige tres coros de gospel y una coral clásica. También es conocida por su papel como jurado en Jotalent de Aragón TV y por su enfoque pedagógico inclusivo y creativo.

Alberto Magán Ciervide aporta al jurado su experiencia como musicólogo especializado en música tradicional navarra y su trayectoria como director de coros, ámbito en el que desarrolla una labor activa y reconocida.

Por su parte, Susana Garrido es Profesora Superior de Piano y de Solfeo, Teoría de la Música, Repentización y Acompañamiento, formada en el Conservatorio Profesional y Superior de Zaragoza. Ha participado en diversos conjuntos vocales e instrumentales y cuenta con amplia experiencia docente en secundaria y bachillerato. Desde 2012 ejerce como inspectora de educación en el Servicio Provincial de Zaragoza.

Este concurso es ya un referente cultural dentro del programa navideño de Zaragoza y destaca por su espíritu solidario.