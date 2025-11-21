Concierto de La Potra Salvaje en Zaragoza: "Vente con tu niño, con tu abuela y con quien quieras, es para todos"

Isabel Aaiún está recorriendo España con su gira 'La Potra Salvaje'. Después de pasar por Barcelona, Oviedo, Córdoba y Granada, le toca el turno a Zaragoza.

Este viernes cantará en la Sala Oasis a las 21.00. En un concierto "para todos los públicos" la artista asegura que se "lo pasarán pipa".

El hit del verano, que da nombre a la gira, podrá escucharse en directo para gritarlo a todo pulmón, pero también cantará El Himno a mi Peña, Tacones de Viento, A la calle entre otros títulos de la artista.

Aaiún llega a la capital aragonesa en su única fecha en Aragón en 2025. Después de su paso por las fiestas del Pilar 2024, vuelve a la ciudad, para un encuentro más cercano, vibrante, y único con sus fans.

Un concierto divertido y abierto. "Vente con tu niño, con tu abuela y con quien quieras, que es para todos. Nos lo vamos a pasar pipa, va a haber un rollo súper guay, muy divertido. También habrá momentos un poco más íntimos, pero en fin, habrá de todo", adelantaba Isabel hace unos días a El Español de Aragón.

"Este concierto es para niños, para mayores y para medianos", explicaba la segoviana, pues "muchas veces surge la duda de si pueden entrar niños o no". En esta ocasión, la sala zaragozana es "para todos los públicos".

La sala, ubicada en la Calle de Basilio Boggiero, 28, en el Casco Antiguo, abrirá sus puertas a las 20.00, pero el concierto comenzará a las 21.00.

Aún quedan algunas entradas disponibles con un precio de 20 euros.

Isabel Aaiún es el nombre artístico de Isabel Casado, una solista de neofolk que combina elementos del folclore español con sonidos modernos creando un estilo único que ha conquistado a un público muy amplio.

Sin embargo, antes de subirse a los escenarios, la vida de 'La Potra' no tenía nada que ver con la música. Ella era domadora de caballos.

"De pequeña el padre de una amiga nos llevó a montar y los caballos se convirtieron en mi obsesión", explicaba la artista.

Durante años se ha dedicado a la doma y equitación pero en 2022, la música reclamaba todo su tiempo. "Ya no era posible compaginar una cosa con la otra", explica.

"Tuve que dejar la equitación y dedicar todas las horas del día a la música. Pero bueno, el cambio está muy bien. Son dos cosas que me encantan, y si algún día me va mal una, siempre tengo la otra", comentaba con sinceridad.



Sus comienzos en la música empezaron de casualidad: "Un día hice una colaboración en una canción con Pablo Mora, de Lagarto Amarillo. Iba a sacar un disco y me pidió que le hiciera los coros", explicaba.

Su voz gustó mucho, y con su amigo decidieron grabar una canción y "a ver qué pasaba". Cuando un turolense hizo el remix de La Potra Salvaje, se viralizó y desde entonces no ha dejado de cantar.

Ahora llega con toda su energía a Zaragoza para hacer disfrutar a mayores y pequeños.