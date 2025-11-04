Regresa a Zaragoza el concierto para los amantes de los 90: "Padres e hijos disfrutarán juntos"

El próximo 6 de diciembre la Sala Multiusos de Zaragoza viajará a los 90 con los temazos de la época. Revivirá la magia de los noventa con una producción que va más allá de un concierto.

Si te suena 'Qué difícil es hacer el amor en un Simca 1000', 'Yo quiero bailar toda la noche' o has cantado de fiesta eso de "hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual", esta cita es para ti.

SNAP!, Los Inhumanos, New Limir, Double Vision, Sensity World y Viceversa encabezarán un cartel que promete trasladarte a la época del tamagotchi, la Game Boy, los cromos, los tazos y los estampados estridentes.

Los artistas estarán acompañados por los maestros de ceremonias Dany BPM, Alex & Giro y Xavi in Session.

¡Molan los 90! es el espectáculo creado por Deep Delay que ha revolucionado el panorama revival en España y "se ha convertido en una experiencia que conecta generaciones".

Daniel Alejandre, CEO de Deep Delay ha afirmado que: "Padres e hijos disfrutan juntos de una década irrepetible, y eso es algo mágico. Este formato funciona fenomenal no solo como show musical sino como experiencia compartida".

Presentación de ¡Molan los 90! en Zaragoza. E.E

La producción técnica alcanzará un nuevo nivel con pantallas LED de última generación, ambientación inmersiva y una puesta en escena que convertirá cada minuto en un viaje sensorial a los 90.

"Este formato ha demostrado que la nostalgia de los 90 es más que una tendencia, es una forma de entender la música y la diversión", ha añadido Alejandre.

Deep Delay mantiene su compromiso social destinando 1 euro de cada entrada a causas benéficas.

Esta iniciativa, que en 2025 ya ha recaudado más de 50.000€, ha beneficiado a entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).