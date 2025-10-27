La Universidad de Zaragoza rinde homenaje al papel de la mujer en la historia: un ciclo con más de 50 actividades

Una actividad en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

Zaragoza, Huesca y Teruel son escenario de "La fiesta de la Historia", que vuelve un año más hasta el 31 de octubre, con un completo programa cultural centrado en la figura de la mujer a lo largo de la historia.

Con más de 50 actividades, 33 actividades en Zaragoza, 11 en Teruel y 7 en Huesca, repartidas en diferentes espacios emblemáticos, el ciclo incluye conferencias, visitas guiadas, cine, exposiciones, talleres y hasta un concierto.

Las actividades de esta V edición tienen como eje principal visibilizar el papel de la mujer en distintos contextos históricos, sociales y artísticos, con especial atención a figuras aragonesas.

Coordinadas por el profesor José-Manuel González González, las jornadas están organizadas por el grupo de investigación ARGOS, adscrito al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA) de la Universidad de Zaragoza y el Archivo Municipal de Zaragoza, junto a la colaboración de diversas instituciones culturales y educativas, el programa contará con la participación de destacados expertos, investigadores y divulgadores históricos.

A destacar en Zaragoza el concierto en el Palacio de Montemuzo (calle Santiago, 36), este jueves 30 de octubre. El concierto de 30 minutos del coro In Lingua Franca del Lycée français Molière servirá de colofón a la conferencia Reinas, damas y señoras medievales, a cargo de Ana Segura y Anabel Lapeña (19h).

En Teruel el ciclo comenzó el pasado sábado 18 de octubre con la ruta "¿Dónde están las mujeres en el castillo?" en el Castillo de Peracense, guiada por Jesús Gerardo Franco Calvo, coordinador del programa de Teruel.

Durante esta semana aún se puede participar en la visita "Arqueología y pasado en femenino" (martes 28), y en una visita a los almacenes del Museo de Teruel (viernes 31).

En Huesca, bajo la coordinación de Irene Abad Buil y Arasy González Milea, se presentó un programa con una vertiente orientada tanto a público adulto como infantil. Una de las propuestas centrales ha sido la exposición “Vigiladas. Mecanismos de control femenino en los pueblos del franquismo”, que podrá visitarse hasta el 19 de noviembre en el hall de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación.

Puede verse el programa completo de las tres provincias aquí.