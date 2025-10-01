La Real Maestranza de Caballería de Zaragoza cierra su ciclo cultural con una charla sobre pintoras nobles del XIX

La Real Maestranza de Caballería de Zaragoza celebra hoy 1 de octubre la última cita de su Ciclo Cultural de Otoño 2025, que este año ha girado en torno a la relación entre monarquía, nobleza y arte.

A las 19.00 h, el Palacio de la Maestranza abrirá sus puertas para acoger la conferencia de la profesora Inés Serrano Arnal, de la Universidad de Zaragoza, titulada: “Pintoras de la nobleza española en el siglo XIX: del reinado de Isabel II a la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena”.

El ciclo comenzó el 29 de septiembre con un concierto del grupo Plaisir d’Amour, que ofreció un recorrido musical titulado “Música de la colección de S.A.R. el Infante D. Francisco de Paula Antonio de Borbón y su época”.

Exterior del Palacio de la Real Maestranza de Zaragoza.

La velada permitió descubrir piezas vinculadas a la figura del primer Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, enmarcando la música en su contexto histórico y cortesano del siglo XIX.

La segunda cita tuvo lugar el 30 de septiembre, cuando la profesora Carolina Naya Franco, de la Universidad de Zaragoza, impartió la conferencia “Joyas y alhajas donadas por la Monarquía y aristocracia española al Tesoro del Pilar”.

Una intervención que despertó gran interés entre el público al mostrar cómo estos objetos devocionales son testimonio tanto de la religiosidad como de la influencia social y simbólica de la nobleza y la monarquía en la cultura aragonesa.

El último encuentro, cómo los anteriores, tendrá lugar en el Palacio de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, en la calle Dormer 21, un escenario cargado de historia que merece la pena visitar.

Como en las anteriores sesiones del ciclo, la entrada será libre hasta completar el aforo, lo que garantiza el acceso a un público amplio y diverso.