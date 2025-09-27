Laura Blossom canta este sábado en las Fiestas del Tubo: "Cada vez están apostando más por los artistas en Zaragoza"

Laura Blossom con el cartel de las Fiestas de El Tubo. E.E

Las Fiestas del Tubo comenzaron ayer viernes por todo lo alto y prometen hacer de este fin de semana un auténtico plan para el recuerdo.

La gastronomía combina genial con pasacalles, juegos y música en directo. Este último ingrediente esta tarde tendrá nombre propio: Laura Blossom.

La joven zaragozana va acumulando éxitos; el más reciente, el premio a la mejor canción en el II Concurso de Música Española Corita Viamonte.

La edición de estas fiestas de El Tubo está dirigida a las familias, y el repertorio que cantará Blossom está pensado para que también disfruten los más pequeños. "Haremos algunas canciones de Disney para que los más pequeños puedan disfrutar", reconoce en declaraciones a EL ESPAÑOL.

No obstante, su actuación no se ceñirá solo a películas infantiles "cantaré un pequeño repaso de las películas musicales, porque de hecho ahora mismo tengo un show de cine musical que hacemos un repaso desde los años 30 hasta la actualidad con un pianista", explica la zaragozana.

Su actuación durante las Fiestas de El Tubo llega una semana después de haber ganado el concurso de Música Española Corita Viamonte, "La verdad es que no me lo esperaba, estaba contenta con mi trabajo pero al final nunca sabes, porque además el resto de mis compañeros tenían muchísimo talento", afirma la cantante al hablar sobre el tema.

"Algunos interpretaban sus propias canciones o salían con la guitarra, me parece totalmente admirable, entonces bueno, nunca sabes qué va a pasar", el 2º premio fue para Ana Blasco y Juan Marcos Fernández y el bronce para Nuria Tejero.

Sobre el panorama cultural en la capital aragonesa, Laura considera que hay un buen respaldo desde las instituciones: "Creo que cada vez están apostando más por los artistas en Zaragoza y está habiendo cada vez más iniciativas, también para gente joven que está comenzando", explica.

La cantante se muestra optimista y aprovecha para aconsejar la perseverancia en el sector: "Por eso animo a la gente a que no se rinda, que siga peleando, a que busque apoyo en las instituciones o bien que llame a los ayuntamientos para ofrecer sus espectáculos. Vamos, que no se queden sentados en el sofá y que salgan ahí a la calle a gritar su nombre", anima.

Termina expresando su ilusión en el "crecimiento del panorama cultural en Zaragoza", lo que considera importante "porque muchos artistas se marchan a Madrid para tener oportunidades".

Programa Fiestas de El Tubo

Blossom actúa esta tarde en la plaza Sas a las 20.00, pero durante todo el día la zona centro de la ciudad acogerá espectáculos y actividades para disfrute de "toda la familia".

Sábado 27 de septiembre

11.30 Cabezudos (por las calles)

13.00 Jazz for Kids (Jazz infantil, Plaza Sas)

13.30 Actuaciones Callejeras Sorpresa

14.00 Rondalla de Jotas

20.00 Laura Blossom (Plaza Sas)

21.00 Lorettas (Rock&Blues)

21.30 Ropero (Plaza Sas)

22.00 Actuaciones Callejeras Sorpresa

Domingo 28 de septiembre