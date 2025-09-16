Este pueblo de Zaragoza revive la cultura celtíbera con literatura, cómic y tradiciones del 19 al 21 de septiembre

La localidad de Calatorao acogerá los días 19, 20 y 21 de septiembre el VII Encuentro de la Celtiberia Literaria y Creativa, un evento que se ha consolidado como una cita cultural fundamental para reivindicar y divulgar el patrimonio de la Celtiberia a través de las artes.

En 2025, estos encuentros adquieren un significado especial al celebrarse en Calatorao, una localidad cuyo origen se remonta a la antigua ciudad celtibérica de Nertóbriga. Esta edición girará en torno a dos ejes temáticos principales como son el cómic y los juegos tradicionales.

De este modo, el encuentro conecta el pasado celtibérico de Calatorao con la vitalidad cultural y creativa de su presente, fusionando historia, literatura y tradición. La diputada provincial, Mercedes Trébol, ha destacado que “es un honor presentar estas VII Jornadas de la Celtiberia Literaria y Creativa, que este año se celebran en Calatorao, una tierra que hunde sus raíces en la antigua Nertóbriga celtíbera”.

Presentación del VII Encuentro de la Celtiberia Literaria y Creativa de Calatorao.

Trébol ha señalado que “nos reunimos aquí para reivindicar la fuerza de nuestra historia y la vitalidad de nuestro presente, unidos por una herencia común que merece ser protegida y transmitida tanto por las asociaciones como por las instituciones”.

A su juicio, los celtíberos “nos dejaron una enseñanza imborrable: su capacidad de resistir ante la adversidad, ante el imperio más poderoso del mundo, Roma, pero también su inteligencia para adaptarse y transformar la realidad”. La diputada provincial ha añadido que “esa dualidad, resistencia y cambio, sigue marcando nuestro carácter como aragoneses y zaragozanos”.

La Diputación Provincial de Zaragoza, ha concluido Mercedes Trébol, “tiene muy claro que la defensa de nuestro patrimonio cultural es una forma de honrar ese legado y de proyectarlo hacia el futuro” y por eso “impulsamos planes de ayuda en materia de patrimonio cultural y rehabilitación que permiten restaurar iglesias, castillos, ermitas, fuentes, puentes o casas solariegas en toda la provincia”, ha concluido.

Por su parte, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Calatorao, Victoria Casas, ha destacado que “cuando recibimos la propuesta de celebrar este encuentro no dudamos en decir que sí” ya que para Calatorao “como pueblo cultural con muchas asociaciones nos llena de honor recibir proyectos como este”.

El coordinador de las jornadas, Manuel Martínez, ha señalado como aspectos fundamentales “el motor de esperanza que supone el redescubrimiento de la cultura celtibérica” así como “el sentido público” de estos encuentros.

Las jornadas darán comienzo el 19 de septiembre a las 19.00 horas con un taller de vestuario celtibérico para familias. Al día siguiente, sábado día 20, está previsto una lectura narrativa a las 11:30 horas y una hora más tarde se abordará “Celtiberia lúdica: juegos y entretenimientos en la sociedad tradicional”.

Tras la comida y un concurso de guiñote, a las 18.00 horas se hablará acerca de “Pastos, cañadas y caminos de costumbre de nuestro territorio fronterizo”. A las 20.00 horas se presentará el cómic “Roma derrotada” y la jornada concluirá con la entrega de la Tésera de Honor a la revista Turia.

Y el domingo, día 21, a las 10:30 horas se ha programado una visita guiada al patrimonio del municipio, a las 12.15 horas una lectura poética y a las 13.00 horas una mesa ronda bajo el título “En torno a Nertóbriga”. Las jornadas concluirán con un almuerzo, al término del cual se leerá el acta del VI Premio de Microrelatos “Amigos de la Celtiberia”.