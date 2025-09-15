Ya es oficial: el cura dj más famoso actuará gratis en un concierto único en la plaza del Pilar de Zaragoza

Las Fiestas del Pilar no paran de confirmar novedades y en la edición de 2025 se prevé calentar motores horas antes de que se dé el pistoletazo de salida. Así, contará con la participación estelar de uno de los dj más famosos y que ha revolucionado el panorama internacional por su particularidad.

Se trata del padre dj Guilherme, un sacerdote católico que en 2006 se lanzó a la aventura de convertirse en dj de música electrónica. El padre Guilherme se convirtió en un icono, sobre todo, tras su actuación Jornada Mundial de la Juventud de 2023 en Lisboa. Ahora llega a la mismísima plaza del Pilar para abrir las Fiestas del Pilar 2025. Así, dará un concierto gratis en el escenario Ámbar de la Fuente de Goya el viernes 3 de octubre a las 21.00.

La presentación de este gran evento ha contado con la participación por videollamada del protagonista. Así, el Padre Gilherme ha prometido que su actuacíón "no es solo un concierto de techno". Mediante su sesión, el dj sacerdote ha expresado que se juntan los valores, la fé, la esperitualidad y la familia lo que supone "un reto".

Del mismo modo, ha expresado su ilusión por tocar en un lugar tan "bonito" y con "tanta historia y fe" como las plaza del Pilar: "La música tiene que ser parte de este lugar".

Así, ha animado a los más jóvenes a que se acercen a disfrutar del concierto con "el corazón abierto": "Que vengan las familias disfutar, conocer, bailar , que no vengan para grabar. Prometo que volverán a casa con el corazón lleno", ha concluido antes de cortar la conexión antes de su pronta visita el 3 de octubre.

Guilherme Guimaraes Peixoto, de 50 años, se ha consolidado como uno de los referentes más originales del panorama electrónico actual, con actuaciones en escenarios como el Cristo Redentor de Río de Janeiro, la Torre dos Clérigos de Oporto y festivales de renombre mundial como Afterlife en Hï Ibiza, Medusa Festival o Zamna Festival.

Su propuesta aúna espiritualidad, innovación y cultura contemporánea, que permite reforzar el mensaje de esta actividad, en defensa de la vida, junto a otros valores que promulga como la paz, la esperanza y la solidaridad a través de la conexión entre lo tradicional y lo contemporáneo.

El concierto se enmarca dentro del acuerdo presupuestario de este año con el Grupo Municipal Vox, como un proyecto cultural de Zaragoza como “Ciudad por la Vida” con un presupuesto de 50.000 euros. La concejal de Cultura, Sara Fernández, ha celebrado la actuación del padre Guilherme como "transmisión de valores" y augura que "miles de personas llenarán la plaza del Pilar".

En esta misma línea ha expuesto su alegría la concejal de Vox, Eva Torres, ante la llegada del padre Guilherme a Zaragoza. De esta forma, ha expresado que se trata de un cocierto "especialmente pensado para jóvenes y familias".