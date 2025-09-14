Jesús Iborra, empresario zaragozano: "Es una pena, pero nadie sabe que Aragón es la cuna del chocolate"

Hoy se celebra el Día Mundial del Chocolate. Aragón, aunque muchos no lo crean, se erige como un referente indiscutible de la tradición chocolatera en España.

En el corazón de esta rica herencia se encuentra Nakoa, una empresa zaragozana con una trayectoria centenaria que preserva las recetas ancestrales, a la vez que innova para deleitar a nuevas generaciones.

Hemos conversado con Jesús Iborra, CEO de Nakoa para desentrañar los secretos de su éxito y el profundo vínculo de la comunidad con este apreciado manjar.

Una dulce historia que comienza en 1856

Nakoa no es una empresa cualquiera. Sus raíces se hunden en el siglo XIX, con orígenes que datan de 1856 o 1858, cuando un maestro chocolatero abrió su negocio y comenzó a fabricar productos artesanalmente.

"La empresa tiene una larga trayectoria ya, ha pasado por varios propietarios desde 1856", explica Jesús Iborra. "Está ubicada y ha estado ligada a Zaragoza desde sus inicios, y siempre ha trabajado el chocolate y todo lo que es producto tradicional de alta calidad, porque al final lo que hacemos son coberturas puras con fruta confitada de calidad", añade.

Fábrica de chocolates Nakoa. E.E

Desde sus comienzos, Nakoa se ha distinguido por su compromiso con la excelencia, elaborando productos que hoy, como antaño, llevan un marcado acento en el sabor y la tradición.

Entre las delicias más emblemáticas de Nakoa se encuentran las Frutas de Aragón bañadas en chocolate y el Guirlache. Estas últimas son "muy típicas de la zona nuestra, pero que también en otras zonas de España y en época de Navidad se consume", afirma Iborra.

El Guirlache de Nakoa es un producto muy específico, elaborado con almendra marcona y de forma completamente artesanal. "No hay ni una máquina que intervenga, se hace a mano absolutamente y eso se ve reflejado en el producto", subraya el CEO.

Otros productos tradicionales incluyen lingotes, tabletas, rocas de chocolate con almendra marcona o avellana, y trufas. Su envoltorio característico hace que los productos Nakoa sean fácilmente reconocibles.

Interior de la tienda de chocolates Nakoa en Zaragoza. E.E

En 2017 Nakoa dio un paso innovador al ligarse a Francisco Moreno, una empresa de fruta confitada que data de 1902. "De hecho, es el único caso que existe en España de la unión de una chocolatera con la fábrica de frutas", comenta Iborra, destacando este "mix de chocolate con fruta". Fue en 2019 cuando Jesús Iborra adquirió Nakoa para "seguir con la continuidad de todo este tipo de frutas chocolateadas".

Esta unión ha permitido a Nakoa expandir su oferta más allá de las tradicionales frutas del valle del Ebro, como la pera, manzana, albaricoque o melocotón.

Ahora, la empresa atiende a un público más joven con variedades novedosas como la piña, naranja, limón, fresa, frutos rojos, arándano, frambuesa y coco. "El público más joven demanda otro tipo de productos", explica Iborra, comparándolo con la evolución del mercado de refrescos, pues antes había limonada y naranjada y ahora hay un surtido de lo más variado. Con las frutas de chocolate, pasa lo mismo. "Nosotros desde Nakoa creemos que también se tiene que ir orientando a eso y así lo vamos fomentando", afirma.

Un hito reciente para Nakoa fue la inauguración de su tienda física en la avenida César Augusto 51 de Zaragoza, el 15 de octubre de 2024. La acogida ha sido excepcional. "La inauguración de la tienda fue muy bien. Somos la única tienda de fabricante que hay aquí en Zaragoza", declara Jesús Iborra.

Inauguración de la tienda de chocolates Nakoa en Zaragoza. Redes Sociales

La clave de su éxito radica en la propuesta de valor: "La tienda se ha acogido bien porque los precios son los más competitivos de Zaragoza, y eso es algo que decirlo alto y claro", se complace el empresario.

Nakoa se enorgullece de que su tienda sea exclusivamente de fábrica, dedicada solo a la venta de chocolates en todas sus variedades, sin otros productos ni souvenirs. "La gente está viendo que es una tienda puramente de chocolate", añade Iborra, y asegura que todas las semanas ofrecen ofertas. "Si das calidad y das precio, el cliente al final lo acepta con agrado. Nosotros tenemos la fortaleza de que es una tienda de fábrica, no hay intermediarios, y al cliente le sale más barato” sentencia.

Aragón: La cuna del chocolate

La conversación con Jesús Iborra no estaría completa sin abordar el papel de Aragón en la historia del chocolate. Con el primer chocolate caliente en España habiéndose conmemorado en el Monasterio de Piedra, la comunidad tiene una historia rica y profunda con este alimento.

"Creo que Zaragoza y creo que Aragón es una comunidad que tendría que explotar y de alguna forma fomentar más que es la cuna del chocolate", asevera Iborra con convicción. "Esto, cuando lo explicas fuera de Aragón, sorprende y es una pena", afirma.

La región ha sido un centro crucial para el cacao durante décadas, con una industria potente y un clima favorable tanto para la producción como para el almacenaje. "Aragón es una comunidad que ha tratado siempre muy bien el chocolate, lo ha comercializado, lo ha hecho suyo, incluso con sus propias frutas, que es el origen", explica Iborra, refiriéndose al nacimiento de las Frutas de Aragón, fruto de la unión del chocolate con las frutas del valle aragonés.

"Es una realidad histórica que se tendría que saber y se tendría que promocionar y se tendría que darle más vistosidad", termina. En este Día Mundial del Chocolate, Nakoa celebra su legado, e invita a reconocer y valorar la profunda y dulce historia de Aragón.